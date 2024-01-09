Бросила метамфетамин и вернула детей: мама рассказала о сложной борьбе с наркозависимостью (фото)

В свое время она даже потеряла опеку над детьми.

Мама рассказала о своей болезненной борьбе с зависимостью от внутривенного метамфетамина.

Об этом пишет Daily Star.

Дела были настолько плохи, что Соня Джонсон из Флориды, США, даже потеряла опеку над своими детьми. Однако теперь ей удалось изменить свою жизнь.

Отпраздновав почти пять лет трезвости, Соня Джонсон преодолела зависимость, возобновила опеку над своими детьми и помогает другим родителям на пути к выздоровлению.

Бурные отношения 39-летней женщины с наркотиками начались в нежном 11-летнем возрасте, когда она впервые попробовала сигареты. С годами она глубже окунулась в злоупотребление психоактивными веществами, в частности алкоголь, марихуану, экстази, кислоту, кокаин, героин и метамфетамин.

Соня Джонсон / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

"Моя зависимость началась после того, как я пережила ряд травм в детстве", — рассказала живущая в Сарасоте Сони. "Я потеряла ребенка, а потом умер отец этого ребенка. Наркотики и алкоголь помогли заглушить стыд, вину, боль и горе, которые я испытывала. Моя зависимость также дала мне принадлежность. Я думала, что у меня есть друзья в группе потребителей, с которыми я тусуюсь".

Соня Джонсон / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

В подростковом возрасте кокаин стал любимым наркотиком Сони, что привело ее к деструктивному поведению, такому как ложь и воровство. Ее жизнь пошла вниз, когда она попала в жестокие отношения, столкнулась с финансовым крахом и обратилась к более дешевым, но столь же разрушительным наркотикам, таким как метамфетамин и опиоиды, чтобы удовлетворить свою зависимость.

"Я обнаружила, что хотя метамфетамин и не был столь сильным, как кокаин, он действовал гораздо дольше и был гораздо дешевле", — сказала она. "Я употребляла метамфетамин в сочетании с опиоидами".

Соня Джонсон / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Родители Сони делали отчаянные попытки спасти свою дочь, предоставляя ей деньги, машину и жилье, но она тратила деньги на наркотики, что привело к выселению и бездомности. Ее зависимость также стоила ей водительских прав, что привело к многочисленным нарушениям правил дорожного движения и арестам за вождение в нетрезвом состоянии.

В конце концов Джонсон разорвала абьюзивные отношения и переехала из Флориды в Джорджию, где познакомилась со своим нынешним мужем и отцом двух детей Стивеном.

"Мой муж тоже боролся с наркозависимостью, — отметила Соня, — но в течение нескольких месяцев мы пытались жить без наркотиков. Когда я забеременела, я решила оставаться чистой ради своего будущего ребенка. После родов мы с мужем поженились и в нашей семье появился еще один ребенок".

Соня с мужем и сыном / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Однако вскоре пара снова оказалась в ловушке наркотиков, и Соня прибегла к внутривенному употреблению.

Последствия их зависимости обострились, когда сотрудники Департамента по делам детей и семьи прибыли в дом и провели тест на наркотики.

"Когда я провалила тест, они предупредили, что вернутся через 45 дней, пообещав закрыть дело, если я пройду второй тест", – сказала она. "Когда они вернулись, я прошла мимо, используя синтетическую мочу".

Соня и Стивен / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Всего через пять дней после закрытия дела у Сони и ее мужа произошел ожесточенный спор по поводу украденного чека, в результате чего она выпрыгнула из машины и получила травму. Прохожий позвонил в полицию и Стива арестовали за домашнее насилие.

Чтобы защитить своих детей, четырехлетнего Эйдена и шестилетнего Николаса от приемной семьи, Соня решила оставить их жить с бабушкой. Через два года у Стивена диагностировали хроническую сердечную недостаточность из-за большого вреда, причиненного его организму наркотиками. Шесть месяцев он провел в больнице.

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До 2017 года, несмотря на некоторое улучшение своего состояния, Стивен продолжал употреблять наркотики даже после того, как был арестован, что привело к неоднократным арестам и последующим поездкам в реабилитационный центр. Этот разрушительный цикл длился 18 месяцев.

"Я потеряла своих детей, и мне казалось, что я также потеряла мужа, я была так убита горем", — сказала она. "Я впала в запой, проводя недели или месяцы без контактов со своими детьми. Я спала со всеми, у кого были наркотики. Я продолжала входить в тюрьму и выходить из нее. В моей жизни также был темный и духовно тревожный аспект. Люди, которыми я себя окружала, были вовлечены в опасную деятельность, такую как торговля наркотиками. Это было ужасно. Я знала, что мне здесь не место, но чувствовала себя в ловушке и мне больше некуда было вернуться".

Соня и Стивен / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Возвратный момент для Сони наступил в ее день рождения в июле в 2018 году, когда ее арестовали за вождение без прав по дороге к наркопритону. Столкнувшись с многочисленными обвинениями в уголовных преступлениях, в том числе хранение контролируемых веществ и провоз контрабанды в следственный изолятор, она снова оказалась в тюрьме.

Во время пребывания в тюрьме Соня посещала различные встречи. Возвратный момент произошел в суде, когда женщина, пережившая подобное путешествие, выступила за то, чтобы Соня прошла лечение, а не отправилась в тюрьму. Соня получила шанс на выздоровление.

В июле в 2019 году Соня стала трезвой и уже в следующем году возобновила опеку над детьми. Восстановить их отношения было нелегко, поскольку дети ее пережили годы отсутствия и боли. Тем не менее, Соня усердно работала, чтобы вернуть их доверие и любовь.

Сегодня Соня чиста уже пять лет. Она и ее муж, также обратившийся за помощью и достигший трезвости, возобновили свои отношения, сосредоточившись на самосовершенствовании и поддерживая выздоровление друг друга.

Соня с мужем и сыновьями / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Соня сотрудничает с некоммерческой организацией "Национальный альянс по психическим заболеваниям", помогая родителям в реализации прав опеки и принятия решений в пользу своих детей в рамках программы "Родители для родителей".

"Я сосредоточена на развитии этой программы и помощи большему числу родителей, которые, как и я, сталкивались с проблемами системы защиты детей, наркозависимостью, проблемами психического здоровья и тюремным заключением", — сказала она. "Лично я прохожу терапию, чтобы справиться со своими травмами, и я все еще активно участвую в своей 12-шаговой программе восстановления. Я часто посещаю реабилитационные центры и тюрьмы, чтобы поделиться собственным опытом выздоровления. Я дорожу временем, которое провожу с своей семьей, особенно с моими 13- и 15-летними сыновьями, которые напоминают мне о том, как важно жить настоящим моментом и максимально использовать его. Моя главная жизненная цель – просто наслаждаться каждым моментом. Сейчас мы с мужем находимся в периоде роста – он начал свой собственный бизнес, и мы оба приближаемся к пяти годам трезвости".

Соня с мужем / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Напомним, мама показала шокирующие снимки своего наркозависимого сына с разницей в несколько месяцев. Она предупредила о последствиях злоупотребления наркотиками.

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