Бросила пить ради детей: как за 21 месяц изменилось лицо женщины

Что случилось с лицом женщины, когда она бросила пить / © Associated Press

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Она еле дожила до 33 лет из-за тяжелой алкогольной зависимости, но смогла остановиться ради детей. Гезер Коррин Лэнд из Аризоны поразила Сеть кардинальным изменением внешности после того, как отказалась от алкоголя. Как изменилось лицо женщины, которая бросила пить?

Об этом рассказали Lad Bible.

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Лицо изменилось до неузнаваемости: что случилось с женщиной, которая бросила пить

История женщины привлекла внимание не только из-за невероятной трансформации, но и из-за откровенности в борьбе с многолетним злоупотреблением. Путь Гезер стал вдохновением для многих.

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В течение семи лет Гезер называла себя «ежедневной потребительницей», а пить привыкла ради того, чтобы «заглушить» боль и «справиться с жизнью». Впрочем, вместо облегчения спиртное приносило только агрессию, конфликты и глубокую депрессию.

Ситуация усугублялась хроническими недугами и аутоиммунными нарушениями, из-за которых американке пришлось надолго оставить работу на пике ухудшения здоровья. Были периоды, когда женщина искренне сомневалась, что вообще доживет до 33-летия.

Самой большой болью для нее стало осознание того, что ее привычку видели дети. В одном из сообщений в Facebook она откровенно написала:

«Я испортила некоторые волшебные моменты. Я пропустила несколько действительно важных. Это то, с чем я должна жить, и мои дети, к сожалению, тоже будут иметь эти воспоминания».

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Именно ради малышей она решила полностью изменить жизнь и в 2025 году начала свою трезвость. Если раньше она плакала от мысли о том, что больше никогда не коснется бокала, то сегодня ее стаж трезвости превышает 21 месяц, и она твердо настроена не срываться.

«Если я когда-нибудь снова начну пить, я разобью их сердца. Я никогда не позволю себе снова испортить день рождения, Рождество, День благодарения, Новый год или тренировку. Это моя работа — быть самосознательной… оставаться трезвой и делать лучший выбор для моих детей».

В апреле женщина выложила в соцсети сравнительные селфи, продемонстрировав, как сильно изменилось ее лицо. В период активного употребления оно было отечным, красным и обезвоженным, а на коже можно было увидеть глубокие морщины.

«Алкоголь — это гистамин. Он вызовет воспаление и медленно уничтожит вас изнутри. Никакое количество здорового питания или противовоспалительных продуктов не сможет бороться со злоупотреблением алкоголем. Поверьте мне, я перепробовала все, находясь в активной зависимости».

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Опубликованное впоследствии видео показало совсем другой результат — после месяцев трезвости лицо стало заметно менее отечным, потеряло красный оттенок и приобрело подтянутые контуры. Сегодня женщина активно делится контентом в поддержку трезвости и призывает каждого, кто столкнулся с подобной проблемой, не бояться обращаться за помощью.

Фото женщины в момент активного питья алкоголя

Фото женщины после того, как она бросила пить алкоголь

Эксперты британского реабилитационного центра Primrose Lodge подтверждают, что хроническое злоупотребление спиртным оставляет тяжелый след не только на внутренних органах, вызывая болезни печени, проблемы с давлением или онкологию, но и на внешности.

Среди видимых признаков «лица алкоголика» специалисты выделяют характерную припухлость, темные круги и изменения цвета вокруг глаз, появление лопнутых сосудов и общее покраснение.

Главная причина отеков кроется в реакции организма на обезвоживание — он начинает активно задерживать воду, что приводит к увеличению объемов лица и тела. Ситуацию усугубляет и пораженная печень, которая теряет способность эффективно фильтровать токсины, из-за чего отходы жизнедеятельности накапливаются в тканях, провоцируя новые отеки.

За сколько алкоголь выводится из организма

Напомним, что скорость очищения организма от алкоголя зависит от ряда факторов, ведь печень способна перерабатывать лишь ограниченное количество этанола в час — в среднем 10–15 мл чистого алкоголя.

Ориентировочные сроки выведения варьируются в зависимости от части тела или биологической жидкости: в крови и слюне алкоголь обычно держится до 6-12 (или до 24) часов, в дыхании — до 12-24 часов, в моче — до 12-48 часов, а в волосе могут оставаться до 90 дней.

На этот процесс также влияют индивидуальные особенности, включая массу тела, пол, возраст, состояние печени и наличие пищи в желудке.

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