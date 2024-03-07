"Будем получать только бонусы": тарологиня назвала дату, когда будет улучшение ситуации в Украине

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасинкова считает, что в марте 2025 года ситуация в Украине существенно улучшится. По ее мнению, только через год Украина будет получать бонусы за то, что пережила.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Известная тарологиня отметила, что 2024 год будет сложным, однако с марта 2025 года ситуация может улучшиться.

"2025 год будет годом нервным, но с марта 2025 года такое впечатление, что мы будем получать только бонусы за то, что мы пережили", – пояснила Яна Пасинкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее тарологиня Яна Пасинкова прогнозировала, что в 2024 году возможен мирный договор между страной-агрессорской Россией и Украиной, однако он будет не лучшим.

Также Яна Пасинкова предупредила о опасных днях до конца 2024 года. Она считает, что оккупанты могут проводить обстрелы именно в начале месяца.

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