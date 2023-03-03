Будут иметь хорошие оценки: ученые объяснили, сколько нужно спать детям

Стабильный и полноценный отдых – это один из основных факторов эффективности детей в школе. Сколько часов нужно спать для хороших оценок – читайте в материале ТСН.ua.

Американскими учеными было проанализировано влияние количества часов сна на умственную успеваемость школьников и подростков. Для этого использовались соответствующие трекеры. Например, врачи рекомендуют школьникам в возрасте 6-12 лет спать не менее 9-12 часов в сутки, а подросткам (13-18 лет) – не менее 8-10 часов в сутки.

Оказалось, чем больше дети проводили в постели, тем лучше итоговые оценки они получали. Хотя разница и не была слишком велика и составила 0,07 балла, однако это можно назвать хорошим знаком.

А если посмотреть на этот вопрос глобально, можно заключить, что от количества и качества сна зависят не только оценки, которые получает школьник или студент, но и его умение воспринимать, а затем усваивать информацию.

До этого исследования проводились на животных. Их результаты показали, что в закреплении дневных воспоминаний хороший сон играет очень важную роль. Поэтому, если есть проблемы с ночным отдыхом, новые знания хуже усваиваются и быстрее стираются из памяти. Именно поэтому ученые уверены – обучение в ночное время является плохим вариантом. В этот период мозг просто не способен правильно запоминать новые данные.

Чтобы помочь ребенку наладить крепкий и здоровый сон, нужно придерживаться основных правил. Прежде всего, соблюдать определенный режим: засыпать и просыпаться в одно и то же время, откладывать все гаджеты за 30 мин до сна, выключать яркий свет в комнате и проветривать помещение.

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