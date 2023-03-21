Будет ли Кремль мстить за выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры: объяснила таролог

Московский патриархат выселяется из Киево-Печерской лавры. Кремль может отомстить за это.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала тарологи Ирина Клевер.

“Омстить он может. Команда по удару по Кремлю будет, но в какой-то момент они отменят решение, потому что побоятся наказания небесной. Но удар может быть в районе лавры”, — сказала Ирина Клевер.

Напомним, что представители Московского патриархата пришли в Офис президента. Их цель — "донести до руководства государства позицию УПЦ МП".

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