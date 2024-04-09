Будет ли мобилизация женщин в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что в Украине в будущем может быть мобилизация женщин в армию.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасинкова отметила, что раньше она едва ли не единственная предсказывала вероятность того, что женщин начнут мобилизовывать в армию. Она также сделала расклад карт Таро, который показал, что женщин тоже могут вносить в реестр военнообязанных.

"Сначала это все будет добровольно. Только по собственному желанию. Дальше государство сделает так, что если ты хочешь зарабатывать средства, то не быть в этом реестре невозможно", — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тихая считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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