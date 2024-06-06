Будет ли наступление с Беларуси: ведьма предупредила жителей одной из областей Украины

Ведьма Мария Тихая предупредила жителей Житомирской области относительно угрозы со стороны Беларуси. Она подчеркнула, что речь идет не о наступлении на этом направлении, а о диверсионно-разведывательных группах.

Об этом она сказала в комментарии на ютуб-канале "Поговорим".

Мария Тихая отметила, что в ближайшее время жителям Житомирской области следует быть осторожными, поскольку есть угроза прорыва ДРГ со стороны Беларуси. Она подчеркнула, что полноценное наступление со стороны Беларуси пока не ожидается.

"Житомирская область — сейчас аккуратно. Со стороны Беларуси. Я сейчас не о походе говорю, а о ДРГ или о чем-то похожем. У меня Житомирщина — это родовая земля, у меня там прабабушка похоронена, эта область мне бы просто так не снилась", — сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда начнется новое наступление РФ.

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