Будет ли перемирие между Россией и Украиной: победительница "Битвы экстрасенсов" ответила

Таролог считает, что украинцы всегда будут страдать от РФ.

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова ответила, будет ли перемирие между Россией и Украиной на период Олимпийских игр, как это предлагает Эммануэль Макрон. Она отметила, что этого не произойдет.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что Украине не стоит рассчитывать на перемирие.

"Нет, не будет такого. Даже, когда будет объявлено о мире, а я сейчас не говорю не о перемирии, а о мире. Даже потом мы будем с вами страдать от этих изуверов. Потому что они изверги", — сказала Яна Пасынкова.

Тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова / Фото: скриншот с видео

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, таролог предусмотрела окончание войны в Украине.

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