Будет ли Россия обстреливать Украину ракетами: победительница "Битвы экстрасенсов" предупредила об опасности

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова предвидела новые ракетные удары по территории Украины. Она подчеркнула, что опасность будет уже с начала мая.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яну Пасынкову ее зрители спросили, стоит ли ожидать новых ударов по Украине и правда ли, что оккупанты накопили много ракет. Таролог сделала расклад карт Таро и предсказали, что начало мая будет тяжелым.

"Да, правда. Из воды, возле воды. 1 и 2 мая - уже будет опасность. Начало мая будет горячим", - сказала победительница "Битвы экстрасенсов".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов" назвала важные дни в мае.

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