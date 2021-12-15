Будет облизывать сливки с тела 36-летнего любовника и нежится между простынями: 82-летняя британка поделилась неординарными планами на Рождество (фото)

Только речь королевы на Рождество сможет отвлечь пару со дня страсти.

82-летняя Айрис Джонс рассказала о планах провести Рождество, облизывая взбитые сливки из груди своего 36-летнего любовника, проводя целый день в постели.

Об этом пишет The Metro.

Айрис Джонс и ее египетский муж Мохамед поженились в 2020 году, но были вынуждены расстаться на время, поскольку он ждал супружескую визу. В прошлом месяце они наконец-то встретились и поселились вместе в Вестон-Сюпер-Мэри, что в Великобритании.

Теперь они настроены наверстать упущенное время.

"На Рождество мы с Мохамедом просто останемся в постели. Мы будем есть сыр на тостах, а потом пирожки с фаршем и взбитые сливки, которые я съем с его тела", — сказала она, добавив: "Я никогда этого не делала" .

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Как отмечается, пара не планирует обмениваться подарками, поскольку "уже есть все, что хочет".

"Мы возьмем паузу, чтобы посмотреть "Речь королевы", — добавила женщина.

Пара познакомилась в одном из сообществ в Facebook и поженилась в Каире, наслаждаясь жареной курицей из популярного ресторана быстрого питания на свадебный завтрак.

Как сообщалось, в США 21-летний американец стал встречаться с девушкой и узнал, что переспал с ее матерью несколькими годами ранее.

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