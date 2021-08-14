Будто сцена с фильма ужасов: филе рыбы "выпрыгивало" из духовки во время приготовления

В Сети опубликовали видео, на котором кусок рыбы трясется и бьется об гриль, как живой.
Жуткий момент, когда во время приготовления в духовке филе рыбы начинает подпрыгивать вверх и вниз, напоминает кадры из фильма "Экзорцист". На видео, которое опубликовано на платформе Reddit, видно, как кусок рыбы трясется и бьется об гриль, как живой.
Этот 35-секундный клип начинается с того, что женщина открывает духовку, в которой филе влруг начинает дергаться, будто пытается выпрыгнуть. В течение приготовления рыба не прекращает дергаться, что создает жуткое впечатление, будто она ожила.
Как утверждают эксперты IFLScience.com, действительно, несмотря на то, что мозг и сердце рыбы уже не функционируют, ее клетки все еще реагируют на раздражители — в частности, на соль. Поэтому мертвая рыба будет продолжать двигаться, пока не потратит все свои запасы энергии. Однако, это не значит, что рыба живая или чувствует боль.
Напомним, ранее в водах Северной Каролины американцу удалось поймать рыбу из редкого вида окунеобразных — с зубами, как у человека.