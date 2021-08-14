Будто сцена с фильма ужасов: филе рыбы "выпрыгивало" из духовки во время приготовления

Будто сцена с фильма ужасов: филе рыбы "выпрыгивало" из духовки во время приготовления

В Сети опубликовали видео, на котором кусок рыбы трясется и бьется об гриль, как живой.

Жуткий момент, когда во время приготовления в духовке филе рыбы начинает подпрыгивать вверх и вниз, напоминает кадры из фильма "Экзорцист". На видео, которое опубликовано на платформе Reddit, видно, как кусок рыбы трясется и бьется об гриль, как живой.

Этот 35-секундный клип начинается с того, что женщина открывает духовку, в которой филе влруг начинает дергаться, будто пытается выпрыгнуть. В течение приготовления рыба не прекращает дергаться, что создает жуткое впечатление, будто она ожила.

Пользователи соцсетей пытались объяснить такое странное "поведение" мертвой рыбы тем, что ее нервные окончания на позвоночнике продолжают посылать электрические импульсы к мышцам, что вызывает такие прыжки.

Как утверждают эксперты IFLScience.com, действительно, несмотря на то, что мозг и сердце рыбы уже не функционируют, ее клетки все еще реагируют на раздражители — в частности, на соль. Поэтому мертвая рыба будет продолжать двигаться, пока не потратит все свои запасы энергии. Однако, это не значит, что рыба живая или чувствует боль.

Напомним, ранее в водах Северной Каролины американцу удалось поймать рыбу из редкого вида окунеобразных — с зубами, как у человека.

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