Будут две хорошие новости: победительница "Битвы экстрасенсов" заинтриговала предсказанием о Крыме

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасынкова предусмотрела уничтожение двух объектов в Крыму. Она подчеркнула, что ждать осталось недолго.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что очень скоро украинцы услышат о двух хороших новостях из Крыма. Она предсказала уничтожение объектов на оккупированном полуострове.

"Наши мужественные бойцы объявят нам две хорошие новости об уничтожении 2 объектов. И это касается Крыма. И это недолго ждать", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов" назвала важные дни в мае.

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