Будут нумеровать людей: через 500 лет в одной из стран мира все будут иметь одинаковую фамилию

Все из-за закона, существующего только в этой стране.

В Японии через 500 лет у всех людей будет одна фамилия из-за закона, который требует от супружеских пар брать одинаковые.

Об этом пишет Sky News.

Фамилия "Сато" является самой популярной в Японии, ее носят более 1,5% населения.

Доля тех, кто имеет эту фамилию, выросла в 1,0083 раза между 2022 и 2023 годами, и если так будет продолжаться, то к 2446 году более половины страны будет иметь эту фамилию. А к 2531 году вся страна будет носить фамилию "Сато" – если не будет изменено законодательство.

Профессор Хироши Йошида из Университета Тохоку возглавил недавнее исследование, которое сделало это открытие.

Он рассказал изданию: "Если все станут Сато, возможно, к нам придется обращаться на имя или за номером. Я не думаю, что мы можем назвать это хорошим миром для жизни. Это также приведет к потере семейного и регионального наследия, связанного с фамилиями".

Десять самых популярных фамилий в Японии:

Сато Сузуки Такахаси Танака Ито Ватанабе Ямомото Накамура Ямада Сайто

Япония – единственная страна в мире, которая требует от супружеских пар иметь одинаковую фамилию.

Закон был принят в 1898 году, а в 2015-м Верховный суд Японии оставил его в силе после того, как три женщины утверждали, что закон посягает на "личное достоинство".

Закон берет свое начало с эпохи Мэйдзи, когда он был введен как часть феодальной семейной системы, при которой женщины и дети находились под властью мужа-главы семьи.

Напомним, ученые исследовали зубы бронзового века и обнаружили причину распространенности кариеса в наше время. Ученые проанализировали зубы человека, жившего около 4000 лет назад.

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