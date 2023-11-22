Будут платить всю жизнь: мужчина будет получать сумасшедшие деньги благодаря ошибке продавца

Каждый год он будет получать 25 000 долларов.

В США ошибка продавца магазина привела к тому, что мужчина, купивший лотерейный билет, будет ежегодно получать 25 000 долларов в течение всей его жизни.

Об этом пишет upi.com.

60-летний Майкл поделился, что ему нравится покупать билет Lucky for Life, когда он посещает Мичиган.

"Я приезжаю в Мичиган каждые несколько недель, чтобы поесть в своем любимом ресторане, и я всегда покупаю Lucky for Life на 10 или 20 розыгрышей", – сказал он. "Я попросил билет на 10 розыгрышей, но он случайно напечатал билет с 10 строчками на один тираж. Впрочем, я сказал ему, что заберу его".

Билет совпал со всеми пятью белым шарам в розыгрыше 17 сентября: 11-15-17-24-48.

"Однажды я проверил свой билет и увидел, что выиграл 25 000 долларов в год за свою жизнь. Я сразу начал думать обо всех вещах, которые я мог бы сделать с деньгами, и что я хочу выбрать: одноразовую выплату или аннуилет. Это было удивительно", — сказал он.

Победитель заявил, что планирует использовать свои призовые деньги для путешествий и увеличения сбережений.

Напомним, "одержимая" пассажирка самолета кричала и билась в конвульсиях. Тем временем другая говорила о дьяволов и пела гимн.

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