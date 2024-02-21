Бухгалтер украла 1,5 миллиона долларов и потратила их на авиабилеты и круизы

Она придумала свою схему еще шесть лет назад.

Бухгалтер из Флориды, США, которая вела тщательный учет на своей работе, выманила у компании почти 1,6 миллиона долларов и потратила их на путешествия.

Об этом пишет Miami Herald.

Как сообщило управление шерифа округа Сувани, именно ее начальник – владелец компании – заметил обман, начавшийся шесть лет назад. Подозрения возникли после того, как 36-летнюю женщину уволили.

"Во время финансовой проверки выяснилось, что она незаконно получила кредитную карту на имя компании без разрешения", — сообщили в офисе шерифа. "Углубляясь в записи, следователи обнаружили следы несанкционированных транзакций, начиная с 2018 года".

Следователи обнаружили, что транзакции "тщательно документировались с помощью архивированных деловых писем". Общая сумма расходов составила ошеломляющие 1 599 018 долларов.

Читайте главные новости дня:

Название компании не разглашается, но она работает по всей стране и доверяет сотрудникам "кредитные карты для покрытия деловых расходов во время работы вне офиса", сообщили в офисе шерифа. Бухгалтера не было среди лиц, уполномоченных на такие расходы.

"Когда подозреваемая столкнулась с доказательствами, она попыталась снять с себя вину, утверждая, что владелец бизнеса потакал ее действиям из-за ее недостаточной компенсации", — заявили официальные лица.

Представители компании категорически опровергли это утверждение. Женщина была арестована и ей предъявили обвинения в краже в большом размере и мошенническом использовании кредитной карты.

Напомним, хитрый человек пять лет бесплатно жил в отеле Нью-Йорка. Стало известно, как ему это удалось.

Читайте также: