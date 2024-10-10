Бульдог, рожденный без ануса, получил второй шанс на жизнь после новаторской операции – фото

Щенок бульдога по кличке Лаки получил второй шанс на жизнь после новаторской операции по исправлению редкого врожденного порока, оставившего его без ануса.

Об этом пишет Daily Star.

Обеспокоенные владельцы пятимесячного бульдога обратились за помощью к ветеринару, когда заметили, что щенок испытывает трудности, и его направили к специалистам ветеринарной клиники West Midlands Veterinary Referrals (WMR) в Стаффордшире, Великобритания.

Летом в этом году была проведена сложная трехчасовая операция по созданию нового анального отверстия для Лаки, репозиции прямой кишки и присоединению кишечника к новому отверстию.

Бульдог Лаки

Доктор Крис Ланселот, руководивший лечением, объяснил: "Лаки, на самом деле, не посчастливилось родиться с врожденным дефектом, означавшим, что у нее не было ануса. Это был тяжелый случай заболевания, которое мы называем атрезией ануса 3-го типа и ректовагинальный свищ. Операция в таких случаях является сложной, поскольку атрезия 3-го типа означает, что закрытый кишечник расположен далеко от того места, где должен быть анус".

Бульдог Лаки

После недели выздоровления и учебы опорожняться, Лаки вернулась в свой дом в Рагли, где она продолжает поправляться. Фрэнсис Силк, владелица щенка, поделилась своим облегчением и радостью, рассказывая о пути к здоровью животного: "Мы поняли, что в течение первой недели после рождения Лаки была неправильно "подключена" и, как следствие, страдала инфекциями и запорами. Наши местные ветеринары посоветовали нам попытаться прооперировать ее в возрасте от восьми до 12 недель, когда она может стать достаточно большой для операции.

Бульдог Лаки с мамой

Операция прошла успешно и Фрэнсис радостно сообщила: "Через три месяца Лаки медленно набирает силу. После месяцев на жидкой диете она теперь может есть корм, как и ее мама".

Напомним, кот включил ночью духовку и чуть не сжег дом. Он случайно включил режим самоочистки.

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