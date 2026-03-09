Бункерный бум в США: американцы массово готовятся к войне с Ираном

Фото иллюстративное

Для большинства людей война приносит ужас и разрушение. Но для жителя Техаса Рона Хаббарда она приносит нечто совсем другое: способности заработать. 63-летний техасец строит бункеры, предназначенные для того, чтобы помочь клиентам пережить атаки дронов, удары баллистических ракет или даже ядерный Армагеддон.

Детальнее о нем рассказывает The Telegraph.

Поскольку война США с Ираном вызвала опасения по поводу Третьей мировой войны, бизнес его компании Atlas еще никогда не шел так хорошо.

«Меня завалили звонками», — говорит Хаббард. Количество запросов выросло в десять раз с начала войны в прошлую субботу. Хаббард утверждает, что среди его клиентов есть два высокопоставленных члена кабинета министров администрации Трампа.

«Один из них написал мне вчера сообщение и спросил: „Когда мой бункер будет готов?“, — говорит предприниматель.

В конце февраля фирма Хаббарда открыла новые офисы в Дубае и довольно вовремя. Всего через два дня иранские ракеты обрушились на роскошный город, когда Иран отомстил странам Персидского залива за поддержку бомбардировочной кампании, начатой Соединенными Штатами и Израилем. Это давление разрушило тщательно культивированный имидж города как безопасного рая для олигархов из разных стран. Техасец говорит, что два миллиардера города немедленно связались с ними, чтобы купить укрытие.

«Я бы не назвал это счастливым случаем, но я бы назвал это удачным случаем для них», — говорит он, настаивая, что его главная мотивация — защита людей, а не прибыль.

Как выглядят бункеры

Компания Хаббарда ежегодно строит сотни бункеров на своем заводе в штате Техас. Они варьируются от огромных, пространных подземных комплексов стоимостью более 5 миллионов долларов до небольших сборных хранилищ для тех, кто хочет переждать конец света в бюджетном варианте стоимостью 20 000 долларов. Укрытия могут быть оборудованы кинотеатрами, бассейнами, арсеналом и полностью оборудованными стрельбами внутри.

Atlas также испытал значительный рост продаж после вторжения России в Украину в 2022 году, а также после нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

«У меня есть друзья и деловые партнеры в Дубае и Абу-Даби, и так многие американцы ездят туда. Они думали, что никогда не увидят, как падают бомбы. Но теперь их бомбят», — говорит Хаббард.

Сколько он зарабатывает

В этом году Atlas в среднем зарабатывал 2 миллиона долларов в месяц от продаж бункеров, но Хаббард прогнозирует, что в следующем месяце эта сумма может возрасти до 50 миллионов долларов.

«Строительство бункеров — это как быть фермером. Когда приходит время убирать урожай, нужно собрать все, что можно», — замечает предприниматель.

Техасец настаивает, что он «не из тех, кто надеется на войну», но признает, что в особой рекламе не нуждается — это делают за него мировые новости.

«Теперь, когда их разбомбили, им всем понадобится укрытие. Это просто факт жизни», — говорит он.

Искренне верит в апокалипсис

Хаббард описывает себя как «очень религиозный христианский человек». Как и многие благочестивые евангелисты в Соединенных Штатах, он верит, что приближается «конец времен» — сценарий, изложенный в Книге Откровения, канонически последней книге Нового Завета, которая предусматривает великую войну, что повлечет за собой Армагеддон, что приведет к концу света и второму пришествию Христа.

Но его не парализует перспектива грядущего апокалипсиса.

«Бог привел меня сюда не просто так. Я христианин, и я верю в Библию, и я верю, что будет великая война. Я не думаю, что мы так далеки от нее. Честно говоря, кажется, что конец времен очень близок», — размышляет американец.

Кто среди клиентов

В 2016 году предприниматель в сфере искусственного интеллекта Сэм Альтман рассказал, что у него есть договоренность о вылете в удаленное имение в Новой Зеландии в случае мировой войны или апокалипсиса.

Несколько лет спустя непредвиденное событие помогло Хаббарду воспользоваться этой тенденцией и превратить свою компанию в историю успеха: пандемия Covid-19. В 2020 году, когда мир ввел локдаун, люди внезапно осознали, насколько хрупким может быть статус-кво. С тех пор мир страдал от конфликтов по всему миру, и техасец оказался в центре очень прибыльной «бункерной лихорадки».

Почти все его клиенты — «христианские, консервативные генеральные директора», — говорит он. «Хорошие семьи, образованные… Будущее неопределенно и они хотят чувствовать себя в безопасности», — описывает предприниматель своих клиентов.

Он неохотно называет имена своих самых богатых клиентов-миллиардеров, но утверждает, что построил укрытие для самых богатых людей планеты, и говорит, что за последние 12 месяцев к его двери приходили несколько ведущих технологических магнатов.

Однако техасец готов обсудить некоторые громкие проекты, над которыми он работал в прошлом и получили огласку. Он говорит, что помогал проектировать бункер для генерального директора Meta Марка Цукерберга под его ранчо на Гавайях. Кроме того, он утверждает, что работал над укрытием в стиле «мужской пещеры» для Эндрю Тейта — инфлюэнсера социальных сетей, которому в Великобритании предъявлены обвинения в изнасиловании и торговле людьми.

Бомбоубежища построены из стали и имеют бронированные взрывоопасные двери и системы очистки воздуха. Хотя они рекламируются как способные выдержать ядерную войну, Хаббард признает, что они не являются неуничтоженными.

Обсуждая сценарии, когда бункер «Атлас» мог бы выйти из строя, он признает, что одного из его укрытий, вероятно, было бы недостаточно, чтобы защитить «самого злобного человека в мире», которым, по его словам, является покойный аятолла Али Хаменеи.

«Если американцы хотят вашей смерти, то вы мертвы. Я не думаю, что ни один бункер в мире сможет защитить вас от американцев, желающих вас убить», — расхваливает американец своих военных.

Но его видение будущего остается мрачным: «Я верю, что в конце времен Соединенные Штаты будут стерты с лица земли. А потом наступит зима, вознесение и семь лет бедствия».

«Я не желаю богатства. Я делаю это по правильным причинам. Я делаю это, чтобы спасать жизнь», — заключает Хаббард, пытаясь убедить журналистов в своем бескорыстии.

Ранее сообщалось, что гендиректор OpenAI Сэм Альтман, основатель Facebook Марк Цукерберг, основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос и другие технологические гиганты строят секретные бункеры для избавления от кризисов, мировой войны, пандемий и климатических катастроф. «Простым смертным» там нет места — только медикам и обслуживающему персоналу.

Также в СМИ появилась информация, что Трамп строит тайный бункер под Белым домом

Кроме того, мы писали, в каких странах можно будет пережить «апокалипсис».