Бурный секс в День Валентина закончился вызовом полиции и огромным штрафом

Британская пара забронировала номер в отеле для романтического празднования, но отдых пришлось прервать из-за возмущения других постояльцев.

Сразу после полуночи 15 февраля в гостиницу Moorlands Izaak Walton, недалеко от Давдейла в британском графстве Стаффордшир, пришлось вызвать полицию. Причиной был слишком бурный и громкий секс в одном из номеров, мешающий другим постояльцам.

Об этом случае сообщает The Daily Mail.

Полицейским не удалось сразу попасть в проблемный номер, поскольку Джейми Бултби и его партнер Кейли Херстхаус, по их требованию дверь не открывали. Обслуга гостиницы открыла дверь запасным ключом.

В номере девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения, она ежва говорила и неуверенно стояла на ногах, а ее партнер лежал в постели. Дверь в ванную комнату была выбита.

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В отеле заявили, что в целом романтическая пара нанесла ущерб в 1000 фунтов стерлингов, из которых 250 предназначены для покрытия компенсации постояльцам, которых пришлось переселить из соседних номеров.

В центре правосудия Северного Стаффордшира пара признала себя виновной в нанесении криминального ущерба, согласившись заплатить по 500 фунтов стерлингов компенсации.

Представитель интересов девушки на суде объяснил, что она увидела, что ее партнер страдает депрессией, и решила развлечь его, устроив романтическую ночь.

"К сожалению, эта запланированная романтическая чрезмерная близость вызвала волнение для других постояльцев гостиницы", — сказал он.

Напомним, в Австралии пара среди людного пляжа занялась сексом. Один из отдыхающих снял это на видео и ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

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