Бурный секс в День Валентина закончился вызовом полиции и огромным штрафом

Британская пара забронировала номер в отеле для романтического празднования, но отдых пришлось прервать из-за возмущения других постояльцев.
Сразу после полуночи 15 февраля в гостиницу Moorlands Izaak Walton, недалеко от Давдейла в британском графстве Стаффордшир, пришлось вызвать полицию. Причиной был слишком бурный и громкий секс в одном из номеров, мешающий другим постояльцам.
Об этом случае сообщает The Daily Mail.
Полицейским не удалось сразу попасть в проблемный номер, поскольку Джейми Бултби и его партнер Кейли Херстхаус, по их требованию дверь не открывали. Обслуга гостиницы открыла дверь запасным ключом.
В номере девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения, она ежва говорила и неуверенно стояла на ногах, а ее партнер лежал в постели. Дверь в ванную комнату была выбита.
В отеле заявили, что в целом романтическая пара нанесла ущерб в 1000 фунтов стерлингов, из которых 250 предназначены для покрытия компенсации постояльцам, которых пришлось переселить из соседних номеров.
В центре правосудия Северного Стаффордшира пара признала себя виновной в нанесении криминального ущерба, согласившись заплатить по 500 фунтов стерлингов компенсации.
Представитель интересов девушки на суде объяснил, что она увидела, что ее партнер страдает депрессией, и решила развлечь его, устроив романтическую ночь.
"К сожалению, эта запланированная романтическая чрезмерная близость вызвала волнение для других постояльцев гостиницы", — сказал он.
Напомним, в Австралии пара среди людного пляжа занялась сексом. Один из отдыхающих снял это на видео и ему может грозить до 2 лет лишения свободы.
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