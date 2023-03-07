Бутылка из-под вина уже 7 лет плавает по морю и собирает послания: детали

Мужчина во время отдыха на Багамах нашел бутылку с сообщением, которую запустили в воду почти семь лет назад у побережья Новой Шотландии (Канада).

Об этом сообщает UPI.

Байрон Миллер рассказал, что гулял по пляжу в Манджак-Кей, когда заметил бутылку из-под вина с запиской, защищенной пакетом для бутербродов. Записка содержала географические координаты и шесть имен. Однако только четыре из имен были полностью разборчивы.

Тогда Миллер через Facebook связался с Пирсом Этвудом – одним из шести рыбаков из лодки, которые запустили бутылку у побережья Новой Шотландии во время вылова трески в июле 2016 года.

Этвуд был удивлен, узнав о долгом путешествии бутылки и ее безопасном прибытии на Багамы.

Эту же бутылку раньше нашел пловец Скотт Гаттерсон, посещавший пляж в Новом Южном Вельсе (Австралия). Бутылка содержала сообщение от девушки по имени Вики, которая написала, что бутылку бросил в воду в декабре 2020 года ее отец. Отец служит в ВМС у побережья Ньюкасла (Новый Южный Уэльс).

Гаттерсон отметил, что бутылка преодолела расстояние более 185 миль (около 300 км).

Напомним, в США в парке Пенсильвании посетители нашли бутылку с сообщением, написанным 50 лет назад. Она лежала под открытым небом в лесу.

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