Бутылка с посланием 2002 года удивила семью

Семья из Новой Зеландии пытается разыскать автора загадочного послания, найденного внутри бутылки, брошенной в море еще в 2002 году.

48-летняя Нейша Ринд рассказала, что ее 10-летний сын Каэа наткнулся на необычную находку во время прогулки по пляжу Оушен-Бич в Тайруа. Мальчик осматривал предметы, которые вынесло на берег, когда заметил бутылку, покрытую ракушками.

Сначала ребенок подумал, что это кусок бетона, однако, подняв находку, понял, что это бутылка из-под Jack Daniel's.

«Он просто рассматривал, что вынес на берег прилив. Сначала он подумал, что это бетонный кирпич, но когда поднял его, то увидел, что это бутылка», — рассказала Ринд.

Внутри было письмо, датированное 17 февраля 2002 года. Его автор, мужчина по имени Джек, упоминал о рыбалке, однако из-за длительного воздействия воды значительная часть текста стала неразборчивой.

Женщина опубликовала фото находки и записки в соцсетях, надеясь найти автора или тех, кто может что-нибудь знать о происхождении письма. Впрочем, эти поиски не дали результатов.

