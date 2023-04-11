Был 1% шансов выжить: студент выпил 750 мл рома за 30 минут и чуть не умер

Парень потерял сознание и его просто оставили на парковке возле больницы.
21-летний Бенджамин Бреннан выпил слишком много рома за полчаса и чуть не умер.
Врачи дали ему 1% шансов на выживание после чрезмерного количества алкоголя во время ритуала инициации. Как пишет dailystar.co.uk, парень потерял сознание и его бросили возле больницы.
Студент университета штата Сан-Диего подал иск против студенческого объединения Kappa Sigma и девяти бывших членов из-за того, что предполагаемый ритуал дедовщины пошел не так, как нужно. В жалобе утверждается, что в апреле в 2021 году, когда ему было всего 19 лет, его вынудили выпить 750 мл рома за 30 минут.
Также сообщается, что когда Бенджамин больше не мог стоять или говорить, то члены братства избивали его веслами и другими предметами. Далее они оставили его без сознания на автостоянке больницы. Позже сотрудники больницы обнаружили его и подключили к системе жизнеобеспечения.
Впоследствии персонал больницы обнаружил истца Бреннана в бессознательном состоянии, рвоте и отсутствии защиты дыхательных путей. Его подключили к аппарату жизнеобеспечения, интубировали, и врачи дали ему 1% шанс на выживание из-за его тяжелого состояния и уровня содержания алкоголя в крови. Также в его организме был обнаружен тетрагидроканнабинол или ТГК. Бреннан чудом выжил и находится на очень длинном и тяжелом пути к выздоровлению", — говорится в жалобе.
Также утверждается, что члены братства Kappa Sigma пытались скрыть произошедшее, заявив следователям, что они не имеют к этому никакого отношения.
Со своей стороны адвокат Бреннана сказал: "Он не может работать, и мы не знаем, сможет ли. Сейчас он не может вернуться к учебе. Он будет страдать".
А исполнительный директор Kappa Sigma Митчелл Б. Уилсон заявил, что братство "внимательно рассмотрит иск".
Напомним, в США учительница средней школы организовала в своем классе незаконный бойцовский клуб по правилам. Она позволяла учащимся драться "30 секунд, без криков и телефонов".
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