Был 1% шансов выжить: студент выпил 750 мл рома за 30 минут и чуть не умер

Парень потерял сознание и его просто оставили на парковке возле больницы.

21-летний Бенджамин Бреннан выпил слишком много рома за полчаса и чуть не умер.

Врачи дали ему 1% шансов на выживание после чрезмерного количества алкоголя во время ритуала инициации. Как пишет dailystar.co.uk, парень потерял сознание и его бросили возле больницы.

Студент университета штата Сан-Диего подал иск против студенческого объединения Kappa Sigma и девяти бывших членов из-за того, что предполагаемый ритуал дедовщины пошел не так, как нужно. В жалобе утверждается, что в апреле в 2021 году, когда ему было всего 19 лет, его вынудили выпить 750 мл рома за 30 минут.

Бенджамин Бреннан / Фото: dailystar.co.uk

Также сообщается, что когда Бенджамин больше не мог стоять или говорить, то члены братства избивали его веслами и другими предметами. Далее они оставили его без сознания на автостоянке больницы. Позже сотрудники больницы обнаружили его и подключили к системе жизнеобеспечения.

Впоследствии персонал больницы обнаружил истца Бреннана в бессознательном состоянии, рвоте и отсутствии защиты дыхательных путей. Его подключили к аппарату жизнеобеспечения, интубировали, и врачи дали ему 1% шанс на выживание из-за его тяжелого состояния и уровня содержания алкоголя в крови. Также в его организме был обнаружен тетрагидроканнабинол или ТГК. Бреннан чудом выжил и находится на очень длинном и тяжелом пути к выздоровлению", — говорится в жалобе.

Бенджамин Бреннан / Фото: dailystar.co.uk

Также утверждается, что члены братства Kappa Sigma пытались скрыть произошедшее, заявив следователям, что они не имеют к этому никакого отношения.

Со своей стороны адвокат Бреннана сказал: "Он не может работать, и мы не знаем, сможет ли. Сейчас он не может вернуться к учебе. Он будет страдать".

А исполнительный директор Kappa Sigma Митчелл Б. Уилсон заявил, что братство "внимательно рассмотрит иск".

Напомним, в США учительница средней школы организовала в своем классе незаконный бойцовский клуб по правилам. Она позволяла учащимся драться "30 секунд, без криков и телефонов".

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