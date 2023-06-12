Весил 590 кг и носил подгузники: самый тяжелый мужчина в мире похудел на 330 кило (фото)

В 2016 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Мексиканец Хуан Педро Франко, весивший более 590 кг, за три года смог сбросить целых 330 кило.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

В 2016 году Книга рекордов Гиннеса признала его самым тяжелым человеком в мире.

Проблемы с весом Хуана начались еще в детстве. Когда ему было всего шесть лет, он уже весил 63 кг. Но травма в подростковом возрасте лишь усугубила ситуацию, и к 17 годам он вырос до более чем 228 кг.

С тех пор он только набирал вес. Хуан побил мировой рекорд, когда ему было 32 года. Из-за своего огромного веса он уже был прикован к постели, а для того, чтобы переместить его, нужно было восемь человек.

Хуан Франко весил более 590 кг. / Фото: Getty Images

Мужчина вынужден был носить подгузники, потому что он не мог вставать с кровати и ходить в туалет.

После просьбы о помощи специалист по ожирению из Гвадалахары согласился прооперировать Хуана, и впервые за семь лет он поднялся с постели, чтобы отправиться на операцию, изменившую его жизнь.

Находясь в больнице, у него диагностировали диабет 2 типа, дисфункцию щитовидной железы, гипертонию и жидкость в легких.

В 6 лет он уже весил 63 кг. / Фото: Getty Images

К 2017 году он потерял более 165 кг, что было достаточно для того, чтобы ему разрешили пройти операцию по бандажированию желудка, изменившую его жизнь. После успешной операции и смены диеты и режима упражнений Хуан продолжал сбрасывать килограммы – к 2019 году он потерял треть веса.

У него диагностировали диабет, дисфункцию щитовидной железы, гипертонию и жидкость в легких / Фото: Getty Images

За три года Хуан потерял невероятные 330 кг и весил 260 килограммов. Впервые почти через десять лет он смог подняться и ходить.

Впервые почти через десять лет он смог встать с кровати. / Фото: Getty Images

Говоря о превращении местному изданию Telemundo, он сказал: "Просто возможность поднимать руки и вставать ежедневно, вставать за стаканом воды или ходить в туалет, заставляет чувствовать себя отлично. Это фантастика — иметь возможность больше двигаться и быть более самодостаточным".

Фото: Instagram/juanpfranco

Но в 2020 году в личной жизни Хуана произошел удар, когда он потерял отца из-за сердечного приступа, а через три месяца скончалась его мама, заразившись Covid-19.

Хуан также заболел коронавирусом, но его резкая потеря веса означала, что он смог преодолеть болезнь.

В то время он сказал, что его мировой рекорд "не является предметом гордости", поскольку он предупредил о том, что Covid-19 "не ложь", и призвал других людей с ожирением серьезно относиться к своему весу.

Фото: Facebook/Juan Pedro franco oficial

Он сказал: "Мы должны прекратить плохо питаться, должны заняться спортом и изменить свою жизнь".

Хирург Хуана, Хосе Крус, считает, что его потеря веса помогла ему полностью выздороветь от Covid-19, а также избавиться от других проблем со здоровьем.

Он добавил: "Что интересно, это то, что его диабет, гипертония и все заболевания под контролем. Он здоровый человек, и доказательством этого является то, что он был заражен COVID, и это не повлияло на него".

Хуан Педро Франко смог похудеть на 330 кг

Перед пандемией Хуан собирался перенести еще одну операцию по удалению лишней кожи, которая, по оценкам, весит более 63 килограммов. Однако потеря родителей, закрытие его малого бизнеса и задержки с лечением из-за пандемии привели к тому, что ему пришлось ждать последнего шага на пути к похудению.

Но 39-летний мужчина настаивал на том, что это не помешает ему работать над более здоровым будущим. Он сказал: "Это то, чего мама хотела, чтобы я достиг, и я буду продолжать бороться за это".

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