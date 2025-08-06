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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Был бездомным, теперь зарабатывает 700 тысяч долларов в год: как это удалось мужчине без высшего образования

Майкл Брэндон Поуп из Лас-Вегаса своим упорным трудом и самообразованием обеспечил себе роскошную жизнь и помог своей семье, потерявшей все в 2008 году.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
26-летний Майкл Брэндон Поуп из Лас-Вегаса

26-летний Майкл Брэндон Поуп из Лас-Вегаса / © dailymail.co.uk

Из бездомного к успешному предпринимателю, зарабатывающему сотни тысяч долларов в год — история Майкла Брэндона Поупа из Лас-Вегаса является примером невероятной устойчивости. В 26 лет, не имея высшего образования, он не просто изменил свою жизнь, но и обеспечил будущее своей семье, которая в свое время потеряла все.

Об этом пишет Daily Mail.

Майкл рос в обеспеченной семье, но финансовый кризис 2008 года и ряд неудач лишили их всего. Семья потеряла дом и была вынуждена жить в машине, дешевых мотелях или искать убежища у родственников. Годами юноша боролся с мыслями о том, где они будут спать и будут ли достаточно денег на еду.

В 16 лет Майкл получил первую работу и отдавал все свои деньги, чтобы помочь семье выжить. В это время он решил, что хочет изменить свою жизнь, и начал самостоятельно изучать программирование.

Майкл Брэндон Поуп из Лас-Вегаса вместе с семьей. / © dailymail.co.uk

Майкл Брэндон Поуп из Лас-Вегаса вместе с семьей. / © dailymail.co.uk

После окончания школы он совмещал работу в кафе Dunkin Donuts с обучением в колледже и самообразованием. Каждое свободное время он посвящал изучению программирования. В 2018 году его упорный труд окупился – Майкл получил свою первую работу программиста с зарплатой 35 000 долларов в год, ради которой бросил обучение.

В конце концов, он работал в таких крупных компаниях, как Hulu и Disney+, а затем основал собственную успешную компанию по разработке программного обеспечения.

Майкл Поуп зарабатывает от 350 000 до 700 000 долларов в год. Он живет в роскошной квартире и купил дом своей семьи. Мужчина признается, что его прошлое, хотя и было тяжелым, дало ему сильный толчок и мотивацию, которые позволили добиться успеха. Своей историей он надеется вдохновить других не сдаваться перед трудностями.

Напомним, полиция в британском Блэкпуле разоблачила крупную наркобанду, и одним из ключевых доказательств по делу стал попугай. Птицу по имени Манго сняли на видео, как она повторяет фразу «два по цене 25», что оказалось кодовым словом для продажи наркотиков.

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