Был хакером на протяжении 30 лет: бывший киберпреступник рассказал, как работает даркнет

Доступ к даркнету предоставляют сразу несколько сетей, в том числе i2p, FreeNet и To.

Даркнет – это место, где деятельность не может быть отслежена. По последнему отчету, самым дорогим контентом является детская порнография, на втором месте – оружие и наркотики.

Об этом пишет "MailOnline".

Ветеран-киберпреступник рассказал, что действительно происходит в даркнет, где хакеры, убийцы и наркоторговцы беспорядочно действуют. В частности он рассказал, что любая система, подключенная к Интернету, под угрозой атаки.

"Я видел, как шифровались больницы, и люди стояли перед выбором: заплатить за расшифровку данных или рисковать жизнями?", — сказал мужчина, скрывая свое лицо за маской.

Несмотря на то, что хакер не занимался незаконной деятельностью, он занимается "значительными последствиями (требование выкупа), которые могут ощутимо повлиять на финансовые рынки или иметь потенциальные последствия для таких вещей, как электроэнергетические установки".

Филипп Инграм, бывший полковник военной разведки в Великобритании, в прошлом году сказал: "Даркнет все чаще используется серьезными и организованными преступниками для различных целей. Они ищут уязвимость у детей, когда собираются привлечь их к таким вещам, как доставка наркотиков от местности к местности, эксплуатация в педофильских кругах или набор в террористические и экстремистские группы".

В даркнет предоставляются сразу несколько сетей, среди них — i2p, FreeNet и Tor.

Tor – сокращение от The Onion Router – это густая матрица шифрованных веб-сайтов, которая позволяет пользователям просматривать Интернет в полной анонимности. Он использует многочисленные слои безопасности и шифрования для обеспечения анонимности пользователей в Интернете.

По исследованию, ежедневно пользователей Tor насчитывается около 2,6 миллиона человек.

"Это же исследование выявило, что из одного сбора данных примерно 80% трафика в главные сервисы направлялось на сервисы, предоставлявшие незаконную порнографию, изображения насилия и/или материалы о детском сексуальном извращении", — отметили исследователи из Австралийского национального университета в The Conversation.

Интервью с хакером было проведено Vice в 2021 году, но видео появилось снова как напоминание о том, что существует темный мир людей, чья единственная задача – вызвать хаос с помощью Интернета.

Мужчина начал свою карьеру хакера как "черный шапочник", который является типом киберпреступника, не соблюдающего законы и совершающего атаки для своих собственных целей. Впоследствии он перешел на белую сторону, став "белой шапочкой", где использует свои навыки с благими намерениями, отслеживая преступников в Интернете и ища уязвимости в системах, чтобы исправить их, а не использовать в собственную пользу.

"Если бы я хотел получить доступ к защищенной компании, я бы не ходил и не ломал дверь", — сказал он в начале интервью.

Первая атака рансомвира была написана Джозефом Поппом в 1989 году и использовалась для атак на сектор здравоохранения.

Атака, которая называлась "AIDS Trojan", была совершена Поппом, раздавшим 20 000 инфицированных дисков участникам конференции Всемирной организации здравоохранения по СПИДу. На дисках были надписи "Информация о СПИДе — Вводные дискеты".

Когда дискету загружали на компьютер, на экране появлялась большая картинка, на которой было написано, что программное обеспечение "отрицательно влияет на другие программные приложения. Вы будете обязаны возместить возможные убытки для PC Cyborg Corporation, а ваш микрокомпьютер перестанет работать нормально.

Программа подсчитывала количество запусков компьютера, и если их количество достигало 90, то она прятала папки и шифровала или блокировала названия файлов на диске C. Чтобы получить доступ снова, пользователи должны были отправить 189 долларов на PC Cyborg Corporation на ящик в Панаме.

С тех пор как разработан расшифровочный код, хакерам не нужно покидать свое жилье — все можно сделать в даркнете.

"Когда-то, чтобы довести до расстройства страну такую большую, как Соединенные Штаты, нужны были бы миллионы долларов инвестиций, чтобы что-то сделать", — заявил мужчина журналистам Vice.

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Кевин Митник считается "известнейшим хакером в мире" из-за своей атаки на 40 крупных компаний, включая IBM, Nokia и Motorola. Мужчина украл компьютерные коды, стоимость которых некоторые оценивают почти в 330 миллионов долларов, за что провел в тюрьме пять лет.

После увольнения в 2000 году Митник заявил, что он "исправился" и теперь работает как "белая шапочка" — нравственный хакер по безопасности. Мужчина, общавшийся с Vice, тоже заявил, что занимается этой работой.

"Когда-то я считал себя "черной шапкой" и перешел на "белую"", — сказал мужчина.

Он утверждает, что каждая западная страна обращалась к даркнету в поисках помощи от "сообщества".

Хакер "белая шапка" также упоминал о рынке первоначального доступа, на котором преступники могут приобрести доступ к корпоративным сетям.

"По средней цене около 2 800 долларов, так называемые брокеры начального доступа (IAB) продавали украденные данные учетных записей VPN и протокола удаленного рабочего стола (RDP) и другие учетные данные, которые преступники могли использовать для вторжения в сети более 2 300 организаций по всему мира", — сообщает Dark Reading.

После выпуска видео Vice рынок первоначального доступа получил широкое распространение.

Исследователи кибербезопасности сообщили о 2 348 случаях продажи доступа к корпоративным сетям через IAB в течение второй половины 2021 года и первой половины 2022 года. Число брокеров также возросло с 262 до 380.

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За отчетный период на сайтах утечек данных через рансомвер была опубликована чувствительная информация 2886 компаний, что составляет увеличение на 22% по сравнению с предыдущим годом, сообщает InfoSecurity Magazine.

ФБР не остается в стороне от незаконной деятельности, но имеет проблемы с устранением крупных игроков Сейчас агентство ищет операторов и. пользователей этих сайтов.

"Мы стараемся не только атаковать сторону поставщика, но и сторону спроса с пользователями", — заявил старший служащий ФБР в этом месяце во время операции по ликвидации Genesis Market, крупного онлайн-рынка преступников.

Если вы собираетесь использовать эти типы сайтов для привлечения в такую деятельность, то будут последствия. Международные правоохранительные органы, возглавляемые ФБР, захватили роскошный темный веб-рынок, популярный среди киберпреступников, где похищенные пароли продавались за $1 каждый.

Хакерский кибер-базар, известный как Genesis Market, был захвачен в рамках международной операции под названием "Операция Монстр Куки", поскольку сайт специализируется на угонах цифровых отпечатков пальцев, известных как куки.

По данным ФБР, Genesis Market предлагал доступ к данным, украденным из более чем 1,5 миллиона компьютеров по всему миру, содержащих более 80 миллионов аккаунтов.

В украденных данных были сохранены пароли к услугам, таким как онлайн-банкинг, Facebook, Amazon, PayPal и Netflix, а также цифровые отпечатки пальцев, которые криминальные элементы могут использовать для обмана онлайн-проверок безопасности, подделав устройство жертвы.

В координированных обысках по всему миру было проведено более 200 обысков и задержано около 120 человек, из них 24 задержания в районе британского города Гримсби, сообщили представители правоохранительных органов Великобритании.

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Старшее чиновник ФБР сообщил DailyMail.com, что подозреваемые были также задержаны в США в связи с развернутым расследованием, но не предоставил деталей относительно количества задержанных и обвинений.

В пятницу, 31 марта, официальные лица НАТО сообщили сотрудникам о запрете загружать китайскую программу социальных сетей TikTok, ссылаясь на проблемы безопасности.

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