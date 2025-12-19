Был мертвым 105 минут: мужчина рассказал о встрече с Иисусом и увиденном в раю

Американский пастор Дин Бракстон с женой / © Daily Mail

Обычная операция превратилась для американского пастора Дина Бракстона в путешествие в загробную жизнь, которое длилось рекордные 105 мин. Пока врачи готовили тело к моргу, мужчина исследовал рай, где встретил своих умерших родственников и получил послание от Бога.

Об этом пишет Daily Mail.

68-летний Бракстон, который более полутора часов находился в состоянии клинической смерти, заявил, что пережитое в раю определило его дальнейшее призвание — рассказывать людям о том, что их ждет после смерти.

Мужчина поделился, что в 2006 году рутинная медицинская процедура по удалению камней в почках обернулась серьезными осложнениями. Из-за сильной инфекции его сердце остановилось. Медики из штата Вашингтон не смогли вернуть к жизни пастора и уже готовили документы для транспортировки тела в морг, когда он неожиданно пришел в себя.

Бракстон рассказал, что после этого врачи и медсестры начали называть его «Человеком-чудом», ведь несмотря на 1 час и 45 мин. клинической смерти он не получил никаких повреждений мозга и впоследствии полностью восстановился.

Медики отмечают, что обычно уже через 5 — 10 мин. без кислорода в мозге начинаются необратимые процессы, поэтому спасение мужчины считают исключительным.

Пастор отметил, что во время пережитого опыта, близкого к смерти, он не испытывал никакого страха. Вместо этого его наполняли спокойствие, радость и глубокое ощущение уюта — это в корне изменило мировоззрение мужчины и подарило «вечную перспективу».

По словам Бракстона, он оказался в другом измерении, которое называет раем, где встретил умерших родственников, ангелов, Иисуса и Бога.

«Еще не твое время. Возвращайся», — именно так, по словам пастора, Иисус обратился к нему перед тем, как он должен был вернуться на Землю.

Эти слова стали толчком к миссии Бракстона — помогать другим лично познать Бога.

Пастор Дин Бракстон / © Daily Mail

Священнослужитель рассказал, что в этом измерении все вокруг — то, что он называет «созданиями», — излучало гостеприимство, включая природу, деревья и животных.

«Я чувствовал, что все было живым, ничего не было мертвым — и я имею в виду не просто живым, как трава у меня во дворе. Они были живыми в том смысле, что имели сознание. Казалось, что у всего есть характер — хороший, не плохой — и они были рады моему появлению», — рассказал Бракстон.

Он также отметил, что первым его встретила семья, которая уже отошла в вечность, в частности бабушка Мэри. Со временем это приветствие распространилось и на других его предков — даже на тех, кого мужчина никогда не знал при жизни.

Бракстон подчеркнул, что этот опыт перевернул его представление о значении семьи для Бога, показав, что каждая отдельная семья важна так же, как и более широкая «семья Божья».

«Я не осознавал этого до того, как попал туда — насколько это важно. Это действительно изменило мой взгляд на собственную семью», — признался он.

После пережитого, добавил пастор, его жене Мэрилин Бракстон пришлось адаптироваться к совершенно другому мужу.

По словам пастора, хотя обитатели рая могли говорить вслух, основным способом общения была непосредственная передача мыслей — от сознания к сознанию.

Чаще всего это происходило в форме мгновенных образов. Мужчина объяснил, что вместо слов люди передавали полную картину объекта — например, стола — прямо в сознание собеседника. Такой способ общения, по его словам, исключал недоразумения и делал каждый разговор глубоким и личным, даже если он длился недолго.

Со временем Бракстон добрался до того, что называет «краем рая» — места, которое он не может описать физически, но убежден, что его пересечение означало бы окончательный разрыв с земным миром.

Именно там, по словам мужчины, Иисус снова обратился к нему: «Еще не твое время. Возвращайся».

Как и многие люди, пережившие подобный опыт, Бракстон не хотел покидать рай. Однако, по его словам, Иисус трижды повторил, что ему необходимо вернуться на Землю.

Пастор также помнит момент, когда увидел собственное бездыханное тело, а рядом — родственников и медицинский персонал в больничной палате, прежде чем снова ожить.

«Я только помню, как мое сердце снова начало биться, врачи подбежали и начали делать свою работу. Они не ожидали, что я выживу даже после того, как вернулся», — поделился Бракстон.

Он подчеркнул, что этот опыт не повлиял на его физическое состояние, но полностью изменил его мышление и содержание служения.

«Я вернулся другим человеком, и моей жене пришлось привыкать, потому что у нее был совсем другой муж», — отметил пастор.

До этого, по его словам, он руководствовался в выборе решений тем, что было удобным или приятным в моменте. После пережитого же мужчина всегда спрашивает себя: «Как это влияет на вечность?»

Осознав, что земные вещи — состояние, достижения и даже большинство проблем — со временем исчезают, он решил вкладывать силы в то, что имеет вечную ценность: отношения с людьми и помощь им в познании Бога.

«Я очень хочу, чтобы люди встретили Иисуса через мой опыт встречи с ним. Иногда я приезжаю куда-то, приходят люди, и я говорю: „Речь идет не обо мне, а о вашей встрече с Богом. Вы здесь, Он здесь — это все, что имеет значение. Мои слова не открывают путь. Это делает Иисус“, — рассказал Бракстон.

