Был в командировке: мужчина, занимающийся реабилитацией военных, неожиданно разбогател

Киевлянин Павел, находясь в командировке в Кременчуге, купил свой первый в жизни лотерейный билет и выиграл крупную сумму.

Об этом сообщает msl.ua.

Павел – физический терапевт, много лет занимающийся реабилитацией военных. После работы друзья из Кременчуга пригласили его на прогулку, во время которой они случайно наткнулись на точку продаж лотерейных билетов.

"Покупка билета – абсолютно спонтанное решение. Мы подошли к продавцу, посмотрели на весь ассортимент лотерей, и среди них я выбрал "Лото-Забава", потому что что-то слышал об этой лотерее", – объяснил Павел.

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Он настолько не придал значения этому событию, что оставил билет у друзей. Однако после возвращения в Киев он вспомнил о лотерее и решил посмотреть, есть ли какая-то информация о выигрышном билете. На сайте лотереи он увидел, что выигрышный билет куплен в Кременчуге.

"Я подумал, а вдруг это мой билет? Я позвонил друзьям, попросил найти мой билет и прислать мне его фото. Оказалось, что этот билет и был выигрышным", — рассказал Павел.

По его словам, он воспринял выигрыш очень спокойно, без эмоций. А о своем феноменальном успехе говорит: "Звезды сошлись!". Также он сообщил, что еще не решил, на что потратит выигрыш, но часть этих средств планирует задонатить.

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