Была похожа на белку из-за редкой болезни: девушка сделала операцию за $200 000, чтобы изменить лицо

22-летняя женщина признается, что над ней безжалостно издевались за ее уникальный внешний вид — у нее было лицо белки из-за особой линии челюсти.

Чтобы исправить ситуацию, она сделала операцию стоимостью $200 000, во время которой жир из ее живота скачали и ввели в лицо. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Сейчас женщина впервые чувствует себя "красивой".

Иззи Сихоне из Лос-Анджелеса, Калифорния, было всего два года, когда ее мать, Шеризе Джерард, заметила, что ее челюсть не очень выражена и выглядит "иной".

Фото: dailymail.co.uk

В возрасте восьми лет проблемы начали обостряться и Иззи страдала от боли в челюсти и суставах. Она посетила множество ортодонтов и носила брекеты "около шести раз" в своей жизни. Девушка также страдала из-за жестокого оскорбительного обращения, когда люди часто сравнивали ее с белкой и называли "беспрофильной".

Фото: dailymail.co.uk

Наконец, после лет страданий Сихон, которая говорит, что врачи даже говорили ей, что она выглядит как "кто-то, кто пострадал от взрыва во время войны", прошла процедуру изменения лица, полностью изменившей ее жизнь и внешность.

В июне в 2020 году она обратилась к врачу, который наконец-то понял, что у нее идиопатическая резорбция корней зубов — редкое заболевание, приводящее к разрушению костей челюсти.

Официальный диагноз Иззи был поставлен в сентябре в 2022 году, и ей сказали, что необходима операция по изготовлению индивидуальной челюсти.

Фото: dailymail.co.uk

Сихон финансировала операцию, которую она получила в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз, со своей страховки — хирург стоил $168 тыс, операция — $200 тыс, а счет за ее пребывание в больнице — $8000.

В феврале в 2023 году она прошла двустороннюю замену височно-нижнечелюстных суставов, что предусматривало разрезание ее челюсти на четыре части, удаление ее собственной челюсти и замену ее на индивидуально изготовленные протезы.

Фото: dailymail.co.uk

Во время 12-часовой операции Иззи также был вживлен жир из ее живота в лицо, чтобы обеспечить амортизацию ее нового височно-нижнечелюстного сустава.

Хотя сейчас девушка счастлива, она рассказала, что была "ужасно испугана", глядя на себя непосредственно после реконструктивной операции.

Она призналась, что даже заставила своего папу, Джона Сихона, прикрыть зеркала простынями и полотенцами на первые несколько дней.

Иззи добавила: "Сначала я была ужасно испугана, глядя на себя. Я не смотрела на себя в течение пяти дней и заставила моего папу прикрыть зеркала простынями и полотенцами в больнице. Я испугалась, когда впервые увидела себя. Я подумала: "Это не я". Теперь я радуюсь тому, как выгляжу. Это меняет мою жизнь".

Фото: dailymail.co.uk

Девушка провела пять дней в больнице после аллергической реакции на лекарства, прежде чем смогла вернуться домой. Она не могла говорить в течение семи дней и свободно открывать рот, но каждый день выполняла упражнения для челюсти.

Иззи сказала: "Я совсем не могла говорить. Я молчала в течение семи дней. Потом я начала ворчать. Мой голос изменился очень сильно — он стал более высоким".

Перед операцией она сталкивалась с буллингом и ушла из школы в 15 лет.

Иззи, выпускница факультета недвижимости, сказала: "Я не могу дождаться, чтобы попробовать карамельное яблоко. Я хотела попробовать его с тех пор как мне было восемь лет".

Фото: dailymail.co.uk

Она страдала от боли в челюсти, проблем с едой, дыханием и сном от восьми лет. Девушка на протяжении всей жизни могла есть только мягкую пищу, такую как рис и картофельное пюре: "Я задыхалась от всего, что ела".

Иззи до сих пор придерживается диеты "мягкой пищи", пока она восстанавливается, и сможет начать есть твердую пищу в мае. Она сказала: "Я всегда очень завидовала людям, которые идут к Диснею и едят карамельное яблоко. Я не могу дождаться, чтобы поесть немного ирисок".

Она также признала, что операция позволила ей понять, кто ее настоящие друзья.

"Многие ребята написали мне в частные сообщения после операции. И теперь они говорят, что мы должны пойти где-то вместе. Но где вы были до этого? Я знаю, кто мои друзья", — поделилась девушка.

Напомним, женщина-гермафродит с "синдромом оборотня" отрастила самую длинную в мире бороду. Она не бреется 34 года.

Читайте также: