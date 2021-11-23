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Была свидетелем трех столетий: на Филиппинах умер самый старый человек на Земле

Была свидетелем трех столетий: на Филиппинах умер самый старый человек на Земле

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Была свидетелем трех столетий: на Филиппинах умер самый старый человек на Земле

Фото: Facebook/Ala Eh Lipa

Долгожительница родилась 11 сентября 1897 года.

На Филиппинах скончалась Франциска Сусано, которой исполнилось 124 года. Этот рекорд долголетия официально не успели зафиксировать.

Как сообщает CNN Philippines, в понедельник, 22 ноября, умерла последняя на планете женщина, родившаяся в 19 веке.

В сентябре этого года представители Книги рекордов Гиннеса начали проверять документы, необходимые для того, чтобы Франциску Сусано объявить самым старым человеком в мире.

Согласно документам, она родилась 11 сентября 1897 года.

К сожалению, филиппинка не успела дождаться решения о рекорде. Причину ее смерти еще не объявили, симптомов коронавирусной инфекции у долгожительницы не было.

Напомним, во вторник, 23 ноября, в Южной Корее на 90-м году жизни скончался бывший президент страны Чон Ду Хван.

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