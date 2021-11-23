Была свидетелем трех столетий: на Филиппинах умер самый старый человек на Земле

Долгожительница родилась 11 сентября 1897 года.
На Филиппинах скончалась Франциска Сусано, которой исполнилось 124 года. Этот рекорд долголетия официально не успели зафиксировать.
Как сообщает CNN Philippines, в понедельник, 22 ноября, умерла последняя на планете женщина, родившаяся в 19 веке.
В сентябре этого года представители Книги рекордов Гиннеса начали проверять документы, необходимые для того, чтобы Франциску Сусано объявить самым старым человеком в мире.
Согласно документам, она родилась 11 сентября 1897 года.
К сожалению, филиппинка не успела дождаться решения о рекорде. Причину ее смерти еще не объявили, симптомов коронавирусной инфекции у долгожительницы не было.
Напомним, во вторник, 23 ноября, в Южной Корее на 90-м году жизни скончался бывший президент страны Чон Ду Хван.
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