В Англии пропавший пес вернулся к хозяевам спустя 11 лет

В Англии пропавший пес вернулся к хозяевам спустя 11 лет

Собачка исчез со двора, когда был еще совсем маленьким.

В английской деревне Бакленд Ньютон, графство Дорсет, неожиданно нашлась собака и вернулась к хозяевам через 11 лет после исчезновения.

Об этом сообщает realitytvworld.com.

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Сара Ковелл рассказала, что собака по кличке Крампет исчез со двора ее дома в 2010 году, когда ему было всего три месяца.

Они с мужем и двумя детьми долго искали питомца по всей округе, но Крампет исчез бесследно.

В июне 2021 Ковелл позвонил ветеринар из Борнмута и сообщил, что ее собака нашлась. Собачка была на улице, его доставили в ветеринарную клинику и отсканировали микрочип.

"Сначала я подумала, что один из трех моих терьеров сбежал", — рассказала Сара.

Когда ветеринар сообщил ей, что собаку зовут Крампет, она не могла в это поверить.

"Я ехала на велосипеде в этот момент и была так шокирована, что чуть не упала", — призналась женщина.

Она отметила, что давно потеряла надежду на его возвращение.

У Крампет оказалось много проблем со здоровьем: шумы в сердце и опухоли в обеих ушах.

Ковелл не исключила, что кто-то забрал щенка, а затем, когда стало понятно, что придется оплачивать большие счета на лечение у ветеринара, выбросил взрослую собаку на улицу.

Сейчас семья занимается лечением Крампет.

"Печально, что мы пропустили лучшие годы его жизни, но, надеюсь, мы сможем провести вместе еще какое-то время", — добавила Ковелл.

Напомним, собачка из США сбежала от хозяина и зашла в отделение полиции. Постояла у стойки регистрации и поиграла с копами.

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