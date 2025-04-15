Были ли украинцы на "Титанике": что известно о наших земляках на легендарном лайнере

Были ли украинцы на "Титанике" / © ТСН.ua

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Ровно 113 лет назад, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, произошла одна из самых известных морских катастроф ХХ века – гибель Титаника. Более 1500 человек погибли в ледяных водах Атлантики, а само событие навсегда изменило мировое мореходство. Но были ли среди пассажиров легендарного лайнера украинцы?

"Эспрессо.Запад" рассказывает об истории "Титаника", его гибели и вероятном присутствии украинцев среди пассажиров.

Как погиб "Титаник": краткая история

"Титаник" был одним из величайших технических достижений начала XX века. Его построили на верфи Harland&Wolff в Белфасте для компании White Star Line. Это судно было самым большим и роскошным по тем временам: длиной 269 метров и весом 46 тысяч тонн. На борту были предусмотрены новые удобства — водонепроницаемые отсеки, электрические лифты, рестораны, спортивные залы и даже бассейн. Корабль активно рекламировался как не утонувший.

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10 апреля 1912 года "Титаник" отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находились 2224 человека — пассажиры и экипаж из разных социальных слоев: от состоятельных бизнесменов, таких как Джон Джейкоб Астор IV, до путешествовавших в третьем классе эмигрантов. Лайнер заходил в порты Шербура (Франция) и Квинстауна (Ирландия), где к нему присоединились другие пассажиры.

Цветное фото "Титаника".

В ночь на 15 апреля корабль столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике, примерно в 600 км от Ньюфаундленда. Айсберг повредил правый борт судна на 90 метров, и хотя корабль имел водонепроницаемые отсеки, они не удержали напор воды. Пять отсеков заполнились, и судно начало тонуть. Из-за нехватки шлюпок (только 20, рассчитанных на половину пассажиров) и хаос во время эвакуации удалось спасти только более 700 человек. Из почти 900 членов экипажа выжили около 200. Судно затонуло в 02:20 ночи, унеся более полутора тысяч жизней.

Трагедия Титаника стала шоком для мира и привела к изменениям в правилах морской безопасности. Среди пассажиров были граждане многих стран: Великобритания, США, Португалия, Османская империя, Болгария, Хорватия, Китай, евреи. Но были ли среди них украинцы, особенно эмигранты в третьем классе?

Эмиграция из украинских земель: почему это возможно

В начале XX века независимой Украины не существовало - ее территории входили в состав двух империй: Российской (центр, восток и юг) и Австро-Венгерской (Галичина, Буковина, Закарпатье). Сложная социально-экономическая ситуация привела к массовой эмиграции в Северную Америку — в частности в США и Канаду, где обещали стабильную работу и лучшие условия жизни.

На западноукраинских землях, которые были частью Австро-Венгрии, эмиграция активизировалась в 1880-1910-х годах. По оценкам историков, только из Галиции в США и Канаду выехало примерно 800 тысяч человек, преимущественно так называемых русинов. Причинами этого стали малоземелье, налоговое давление, долги и имущественное неравенство. Значительные землевладения принадлежали шляхте, а украинские крестьяне имели ограниченный доступ к образованию и труду из-за дискриминации со стороны администрации.

Именно поэтому разговоры об "американской мечте" быстро распространились на территории Галиции. Представители пароходных компаний активно предлагали билеты в Соединенные Штаты, обещая работу в сельском хозяйстве, на шахтах или на предприятиях.

Большинство эмигрантов из Галиции и Буковины отправлялись в Америку через такие порты, как Гамбург, Бремен или Триест. Они покупали билеты на крупные трансатлантические суда, включая "Титаник". Стоимость билета в третий класс составляла от 7 до 10 фунтов, что равнялось нескольким месячным доходам сельского жителя, но для многих это была единственная возможность изменить свою жизнь. Пассажиры третьего класса составляли основную часть пассажиров "Титаника" - около 710 человек, и значительная часть из них происходила из Австро-Венгерской империи. Среди имен в списках пассажиров можно найти славянские фамилии, однако четко определить национальную принадлежность к украинцам сложно из-за нечетких записей и обобщений.

Что касается Российской империи, эмиграция оттуда была менее масштабной, что объясняется более жесткими ограничениями на выезд и меньшей свободой передвижения. Но жители Подолья, Волыни и Киевщины также пытались попасть в Америку, особенно после реформы 1861 года, когда отмена крепостного права не улучшила положения крестьян, и многие решили искать лучшей доли за океаном. Согласно оценкам, к 1914 году из Российской империи в США эмигрировали около 2 миллионов человек, часть из которых были украинским происхождением.

Выходцы из Российской империи обычно путешествовали через порты в Одессе, Либаве (нынешняя Лиепая, Латвия) или через порты в Западной Европе, до которых добирались наземным транспортом. На борту Титаника было несколько десятков пассажиров из Российской империи, и в их фамилиях также можно найти славянское звучание. Однако, учитывая политику русификации и отсутствие точной фиксации национальности, точно сказать, кто из них был украинцем, сложно.

"Титаник". / © Getty Images

Также следует отметить, что документы на пассажиров третьего класса часто содержали неточности, поскольку эти люди регистрировались менее тщательно, чем представители высших классов. Однако в этих списках можно встретить имена, характерные для славянских народов, в частности, Иван, Илья, Яков, Антон, Денис, Николай, Дмитрий, Степан, а также фамилии, распространенные на украинских землях, например, Волк, Турчин, Иванов, Глинские.

Были ли среди пассажиров "Титаника" украинцы

Документальные подтверждения о присутствии на “Титанике” лиц, четко определенных как украинцы, пока не обнаружены. В то же время, учитывая исторические условия, такое присутствие кажется возможным. В пассажирских списках есть фамилии со славянским звучанием, однако без доступа к дополнительным архивным материалам, в частности иммиграционных документов или семейных воспоминаний, трудно говорить об этом с уверенностью.

История о мигранте из Буковины

В интернет-источниках приводятся рассказы о лицах, выехавших с современной территории Украины и, возможно, находившихся на борту "Титаника". Например, в 2012 году одно из буковинских СМИ опубликовало материал, в котором исследовательница Светлана Биленкова рассказала о своем далеком родственнике по имени Павел. По ее словам, муж, родом из Буковины, в начале XX века эмигрировал в Америку, получил там образование, женился, а в 1911 году приехал с женой на родину. Возвращаясь в США, он, по ее словам, приобрел билет на Титаник в Черновцах на улице Кобылянской.

Рассказ о женщине из Подолья

Еще одна история связана с Норой Шпизель, уроженкой села Купель в Хмельницкой области. В публикации живущей в Бруклине писательницы Евы Лоздерник говорится, что Нора в 1912 году должна была присоединиться к мужчине, который уже работал в США. Из-за ограничений по перевозке детей младше трех лет, она оставила сына Наума по уходу за родителями и отправилась в Америку, предположительно на "Титанике" в третьем классе. После крушения ее признали погибшей. Родственники не пережили потери, а ребенка воспитывали другие близкие. Впоследствии мальчика усыновил дядя.

Спасательная шлюпка "Титаника". / © Фото из открытых источников

Наум Шпизель в годы Второй мировой войны служил в танковых войсках, дослужился до звания майора, получил ранение и был награжден. Его приемная семья погибла во времена нацистской оккупации. В послевоенный период он руководил колхозом в Летичеве, но об обстоятельствах гибели матери старался не упоминать. По воспоминаниям, в 1960-х годах после выхода фильма о катастрофе "Титаника", Наум организовал в Летичеве ряд показов и искал среди актрис образ матери.

История о закарпатце – свидетель событий

Еще один случай связан с жителем Закарпатья Юрием Куртой. О нем рассказал писатель Емельян Курта из Червенева на Мукачевщине. По его словам, дедушка Юрий был пассажиром корабля "Карпатия", который пришел на помощь пассажирам "Титаника". В то время Юрко находился в очередном путешествии за океан. Он видел шлюпки с людьми в воде и пострадавших и глубоко пережил трагедию, оставившую след в его памяти. Позже он построил в селе памятник погибшим в крушении "Титаника".

Напомним, полномасштабное 3D-сканирование обломков "Титаника" позволило исследователям обнаружить ранее неизвестные детали о том, как разворачивалась одна из самых известных морских катастроф в мире.