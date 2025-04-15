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Были ли украинцы на "Титанике": что известно о наших земляках на легендарном лайнере
Среди имен в списках пассажиров можно найти славянские фамилии, однако четко определить национальную принадлежность к украинцам сложно из-за нечетких записей и обобщений.
Ровно 113 лет назад, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, произошла одна из самых известных морских катастроф ХХ века – гибель Титаника. Более 1500 человек погибли в ледяных водах Атлантики, а само событие навсегда изменило мировое мореходство. Но были ли среди пассажиров легендарного лайнера украинцы?
"Эспрессо.Запад" рассказывает об истории "Титаника", его гибели и вероятном присутствии украинцев среди пассажиров.
Как погиб "Титаник": краткая история
"Титаник" был одним из величайших технических достижений начала XX века. Его построили на верфи Harland&Wolff в Белфасте для компании White Star Line. Это судно было самым большим и роскошным по тем временам: длиной 269 метров и весом 46 тысяч тонн. На борту были предусмотрены новые удобства — водонепроницаемые отсеки, электрические лифты, рестораны, спортивные залы и даже бассейн. Корабль активно рекламировался как не утонувший.
10 апреля 1912 года "Титаник" отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк. На борту находились 2224 человека — пассажиры и экипаж из разных социальных слоев: от состоятельных бизнесменов, таких как Джон Джейкоб Астор IV, до путешествовавших в третьем классе эмигрантов. Лайнер заходил в порты Шербура (Франция) и Квинстауна (Ирландия), где к нему присоединились другие пассажиры.
В ночь на 15 апреля корабль столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике, примерно в 600 км от Ньюфаундленда. Айсберг повредил правый борт судна на 90 метров, и хотя корабль имел водонепроницаемые отсеки, они не удержали напор воды. Пять отсеков заполнились, и судно начало тонуть. Из-за нехватки шлюпок (только 20, рассчитанных на половину пассажиров) и хаос во время эвакуации удалось спасти только более 700 человек. Из почти 900 членов экипажа выжили около 200. Судно затонуло в 02:20 ночи, унеся более полутора тысяч жизней.
Трагедия Титаника стала шоком для мира и привела к изменениям в правилах морской безопасности. Среди пассажиров были граждане многих стран: Великобритания, США, Португалия, Османская империя, Болгария, Хорватия, Китай, евреи. Но были ли среди них украинцы, особенно эмигранты в третьем классе?
Эмиграция из украинских земель: почему это возможно
В начале XX века независимой Украины не существовало - ее территории входили в состав двух империй: Российской (центр, восток и юг) и Австро-Венгерской (Галичина, Буковина, Закарпатье). Сложная социально-экономическая ситуация привела к массовой эмиграции в Северную Америку — в частности в США и Канаду, где обещали стабильную работу и лучшие условия жизни.
На западноукраинских землях, которые были частью Австро-Венгрии, эмиграция активизировалась в 1880-1910-х годах. По оценкам историков, только из Галиции в США и Канаду выехало примерно 800 тысяч человек, преимущественно так называемых русинов. Причинами этого стали малоземелье, налоговое давление, долги и имущественное неравенство. Значительные землевладения принадлежали шляхте, а украинские крестьяне имели ограниченный доступ к образованию и труду из-за дискриминации со стороны администрации.
Именно поэтому разговоры об "американской мечте" быстро распространились на территории Галиции. Представители пароходных компаний активно предлагали билеты в Соединенные Штаты, обещая работу в сельском хозяйстве, на шахтах или на предприятиях.
Большинство эмигрантов из Галиции и Буковины отправлялись в Америку через такие порты, как Гамбург, Бремен или Триест. Они покупали билеты на крупные трансатлантические суда, включая "Титаник". Стоимость билета в третий класс составляла от 7 до 10 фунтов, что равнялось нескольким месячным доходам сельского жителя, но для многих это была единственная возможность изменить свою жизнь. Пассажиры третьего класса составляли основную часть пассажиров "Титаника" - около 710 человек, и значительная часть из них происходила из Австро-Венгерской империи. Среди имен в списках пассажиров можно найти славянские фамилии, однако четко определить национальную принадлежность к украинцам сложно из-за нечетких записей и обобщений.
Что касается Российской империи, эмиграция оттуда была менее масштабной, что объясняется более жесткими ограничениями на выезд и меньшей свободой передвижения. Но жители Подолья, Волыни и Киевщины также пытались попасть в Америку, особенно после реформы 1861 года, когда отмена крепостного права не улучшила положения крестьян, и многие решили искать лучшей доли за океаном. Согласно оценкам, к 1914 году из Российской империи в США эмигрировали около 2 миллионов человек, часть из которых были украинским происхождением.
Выходцы из Российской империи обычно путешествовали через порты в Одессе, Либаве (нынешняя Лиепая, Латвия) или через порты в Западной Европе, до которых добирались наземным транспортом. На борту Титаника было несколько десятков пассажиров из Российской империи, и в их фамилиях также можно найти славянское звучание. Однако, учитывая политику русификации и отсутствие точной фиксации национальности, точно сказать, кто из них был украинцем, сложно.
Также следует отметить, что документы на пассажиров третьего класса часто содержали неточности, поскольку эти люди регистрировались менее тщательно, чем представители высших классов. Однако в этих списках можно встретить имена, характерные для славянских народов, в частности, Иван, Илья, Яков, Антон, Денис, Николай, Дмитрий, Степан, а также фамилии, распространенные на украинских землях, например, Волк, Турчин, Иванов, Глинские.
Были ли среди пассажиров "Титаника" украинцы
Документальные подтверждения о присутствии на “Титанике” лиц, четко определенных как украинцы, пока не обнаружены. В то же время, учитывая исторические условия, такое присутствие кажется возможным. В пассажирских списках есть фамилии со славянским звучанием, однако без доступа к дополнительным архивным материалам, в частности иммиграционных документов или семейных воспоминаний, трудно говорить об этом с уверенностью.
История о мигранте из Буковины
В интернет-источниках приводятся рассказы о лицах, выехавших с современной территории Украины и, возможно, находившихся на борту "Титаника". Например, в 2012 году одно из буковинских СМИ опубликовало материал, в котором исследовательница Светлана Биленкова рассказала о своем далеком родственнике по имени Павел. По ее словам, муж, родом из Буковины, в начале XX века эмигрировал в Америку, получил там образование, женился, а в 1911 году приехал с женой на родину. Возвращаясь в США, он, по ее словам, приобрел билет на Титаник в Черновцах на улице Кобылянской.
Рассказ о женщине из Подолья
Еще одна история связана с Норой Шпизель, уроженкой села Купель в Хмельницкой области. В публикации живущей в Бруклине писательницы Евы Лоздерник говорится, что Нора в 1912 году должна была присоединиться к мужчине, который уже работал в США. Из-за ограничений по перевозке детей младше трех лет, она оставила сына Наума по уходу за родителями и отправилась в Америку, предположительно на "Титанике" в третьем классе. После крушения ее признали погибшей. Родственники не пережили потери, а ребенка воспитывали другие близкие. Впоследствии мальчика усыновил дядя.
Наум Шпизель в годы Второй мировой войны служил в танковых войсках, дослужился до звания майора, получил ранение и был награжден. Его приемная семья погибла во времена нацистской оккупации. В послевоенный период он руководил колхозом в Летичеве, но об обстоятельствах гибели матери старался не упоминать. По воспоминаниям, в 1960-х годах после выхода фильма о катастрофе "Титаника", Наум организовал в Летичеве ряд показов и искал среди актрис образ матери.
История о закарпатце – свидетель событий
Еще один случай связан с жителем Закарпатья Юрием Куртой. О нем рассказал писатель Емельян Курта из Червенева на Мукачевщине. По его словам, дедушка Юрий был пассажиром корабля "Карпатия", который пришел на помощь пассажирам "Титаника". В то время Юрко находился в очередном путешествии за океан. Он видел шлюпки с людьми в воде и пострадавших и глубоко пережил трагедию, оставившую след в его памяти. Позже он построил в селе памятник погибшим в крушении "Титаника".
Напомним, полномасштабное 3D-сканирование обломков "Титаника" позволило исследователям обнаружить ранее неизвестные детали о том, как разворачивалась одна из самых известных морских катастроф в мире.