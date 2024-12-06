Быстрее самолета: что известно о строительстве поезда, который будет парить над землей (фото)

Предполагается, что он будет двигаться быстрее, чем любой локомотив, когда-либо построенный.

В Китае продолжается строительство поезда, который будет парить над землей и будет двигаться со скоростью 1000 км/ч.

Об этом пишет Daily Star.

Китайская железная дорога будет использовать Maglev (магнитную левитацию) так же, как это делают несколько скоростных поездов по всему миру – с той разницей, что этот поезд будет двигаться гораздо быстрее, чем любой локомотив, когда-либо построенный.

Пока рекордсменом самого быстрого поезда в мире является Шанхайский маглев, который двигается со скоростью 460 км/ч. Это также был первый поезд, использовавший технологию Maglev, отсюда и название. Новый китайский поезд будет путешествовать со скоростью, более чем вдвое превышающей скорость этого поезда.

В настоящее время скоростные поезда в Китае двигаются со скоростью 346 км/ч. Новая конструкция позволит пассажирам путешествовать со скоростью более 644 км/ч.

Средняя крейсерская скорость коммерческого пассажирского самолета дальнего следования колеблется от 880 до 925 км/ч.

В Китае создают самый быстрый в мире поезд / Фото: CGTN/Youtube

Китайская железная дорога заявляет, что их цель – ускорить разработку поездов, которые будут быстрее, умнее, экологичнее и энергоэффективнее.

Благодаря использованию магнитов, плавающих над колеей, поезда могут двигаться быстрее, поскольку нет трения, а также это более плавное движение, поэтому нет оправдания опозданию на работу или появлению с пролитым кофе на рубашке.

Напомним, создан самый быстрый в мире человекоподобный робот. Он может бегать со скоростью 3,6 метра в секунду.

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