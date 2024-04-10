Бывшая грабительница рассказала, как ворвалась в 200 роскошных поместий и украла $7 млн – видео

Бывшая воровка Дженнифер Гомес поделилась, как пробралась в более чем 200 роскошных домов и украла около $7 миллионов.

Она откровенно рассказала в подкасте Locked In With Ian Bick о просчитанной тактике, которая привела ее в один из самых богатых районов Флориды.

"Я всегда хотела грабить красивые дома. Я имею в виду, по крайней мере дома за миллион долларов", — призналась 41-летняя женщина. "Я всегда пыталась найти дом в тупике, чтобы не потеряться там... Или дом, который бы выходил на улицу".

Воспитанная в привилегированной среде, Гомес использовала свои глубокие знания о состоятельном образе жизни для совершения своих преступных подвигов.

"Я много знала о том, как живут состоятельные люди, потому что мои родители были врачами. У них, наверное, есть какая-то изгородь для частной жизни. Я могу спрятаться за ней, когда попадаю на их задний двор. Я полностью замаскирована", — поделилась Дженнифер.

Выбирая дома, Гомес предпочла, чтобы шел дождь – обычное явление во Флориде: "Потому что людей нет на улице, они не занимаются садоводством, нет ландшафтных дизайнеров, никто не бегает по соседству. А даже если они где-то и видят меня, то на окне капли дождя, поэтому они не знают, на что смотрят".

Имея острый глаз на детали, Гомес замечала мельчайшие сигналы систем безопасности, рассматривая их как признаки ценных вещей, готовых к кражи.

"У каждого, кто имеет сигнализацию, есть деньги", — утверждает она. "Для меня это было хорошо, потому что вы говорите мне, что вам есть что защищать. Богатые люди всегда хотят рекламировать всю свою безопасность. Этот дом под наблюдением. Наклейки системы сигнализации... Теперь я знаю, что здесь есть сигнализация, так что буду ее обходить. Я вижу, включены ли датчики движения. Я могу видеть, включена ли сигнализация. Можно просто заглянуть в окно или дверь и увидеть, они красные или зеленые".

Теперь она предостерегает владельцев домов от ненамеренной рекламы своих уязвимостей.

"Есть много вещей, которые можно увидеть извне дома, и которые дадут грабителям много информации", — говорит Гомес. "Прекратите рекламировать все, что происходит в вашем доме и с вашим домом".

Когда наступало время взлома, Гомес использовала инструмент, который она приобрела в строительном магазине, чтобы точно разрезать стекло.

"Я обходила вокруг, подходила к их забору и открывала его. Я залезала на него, перепрыгивала через кусты, как угодно. Я начинала стучать в окна и дверь".

Гомес разработала убедительные уловки, чтобы попасть внутрь. "Я говорю: "Мисс Сара, мисс Сюзанна. Эй, вы там? Эй! Открывайте. Подойдите к двери. Ваша дочь хотела, чтобы я проверила, как вы", – рассказала она.

Если они были дома, она уходила, но главной задачей было убедиться, что дома никого нет.

Гомес также тщательно следила за своим гардеробом – носила обувь двух разных размеров, перчатки и собранные назад волосы, а также носила сумочку с инструментами.

"Я не пользовалась косметикой. Я пыталась выглядеть как можно моложе", — поделилась она. "Я всегда носила скрабы, потому что притворялась, что работаю в спа-салоне для собак".

Дженнифер Гомес / Фото: скриншот с видео

Проникновенное понимание Гомес поведения домашних животных отличает ее от обычного грабителя.

"Богатые люди не сажают своих животных в клетки. Они позволяют им гулять", — отметила она. "Поэтому я знаю, что если ваша собака гуляет по дому, то датчики движения не включены, и я могу свободно ходить по дому".

Среди гениальных методов Гомес, которые помогали перехитрить даже самых бдительных сторожевых собак – принести из машины стейк, курицу или сэндвич.

"Если есть собака, которая выглядит немного страшно, я давала ей еду. Она меня не тронет".

Пожалуй, самым смелым шагом Гомес было запирать дверь гаража на ключ, когда она входила в него.

"Я услышу шум, потому что люди будут спрашивать: "Какого черта? Почему моя дверь закрыта? Кто запер дверь?". И это срабатывало", — призналась она о своей хитрой стратегии, чтобы посеять путаницу и выиграть себе драгоценное время.

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Попав внутрь, Гомес направлялась в главную спальню и кабинет.

"Я ищу наличные деньги, ищу золото, а потом убираюсь оттуда к черту", — сказала она.

Затем Гомес запрыгивала в свой автомобиль, чтобы поехать домой и пересчитать награбленное.

"У меня очень обычная машина. У меня серебристая "Импала", "Шевроле Импала", просто серебристая "Шевроле Импала", — рассказала она. "Я не знаю много состоятельных людей, которые могли бы указать на эту машину и сказать, что это за машина, может быть, полицейская, будто они не знают".

Гомес отсидела около десяти лет за решеткой за кражи со взломом.

Напомним, женщина нашла в своем авто тело разыскиваемого за убийство сексуального преступника. В последний раз его видели полгода назад.

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