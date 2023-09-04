Бывшая монахиня откровенно рассказала, из-за чего сбежала из сурового монастыря

Бывшая монахиня из Пенсильвании, США, рассказала о жизни в монастыре.

Об этом пишет Mirror.

Кэри-Эйлин Чафф была римско-католической монахиней и в течение пяти лет жила в суровом монастыре, где всем запрещалось носить "штаны, облегающие бедра", и использовать тампоны, потому что они "неуместны".

Сейчас замужняя мать шестерых детей присоединилась к монастырю, когда ей было 18 лет, после "действительно большого обращения сердца" в 13 лет, но теперь рассказала, почему именно она решила уйти.

"Я выросла в номинально-католической семье, мы даже не ходили в церковь каждое воскресенье, но я ходила в католическую школу. Когда мне было 13, я по-настоящему открыла для себя новую любовь к своей вере, я просто по-настоящему любила Бога и хотела отдать ему свою жизнь, насколько могла", – сказала женщина.

Кэри-Эйлин Чафф / Фото: mirror.co.uk

Когда Керри-Эйлин обнаружила, что люди по-прежнему присоединяются к церкви в профессиональном смысле, она почувствовала, что для нее это идеальный способ показать Богу, как сильно она любит его. Однако в 2008-м после пяти лет она решила уйти.

Она продолжила: "Я была совсем несчастной. Вроде бы со мной все было хорошо в течение первого года или около того, как новизна, волнение от присоединения, как бы держит вас на некоторое время, но моим базовым значением по умолчанию было это страдание".

Кэри-Эйлин говорит, что выразила эти сомнения своему начальству, которое назвало это "соблазном". Она добавила: "Я вовсю пыталась изменить себя, насколько могла, потому что, если бы я изменила себя, все стало бы лучше. Но я просто погружалась все ниже и ниже в страдания настолько, что однажды мы шли по тротуару, и я подумала: "Я хотела бы, чтобы автобус подъехал и сбил меня". Если вы когда-нибудь почувствуете такой уровень страдания, то нужно изменить, будь то профессиональная помощь, или выход из ситуации, которая делает вас несчастными, как это было со мной".

Мама рассказала, что переживать отъезд было невероятно тяжело, поскольку она чувствовала, что подведет всех, кто вернется домой и в свою семью.

Кэри-Эйлин, известная как сестра Мэри Фаустина, также поделилась, что в монастыре она действительно имела некоторые нездоровые явления, и хотя она не уточнила, что именно, женщина сказала, что, по ее мнению, это можно исправить. Кэрри-Эйлин закончила свое объяснение того, почему она покинула монастырь, сказав, что теперь она вышла и стала женой и матерью и стала гораздо счастливее. "Сейчас, будучи мамой, я не могу поверить, что когда-нибудь думала, что мне следует стать монахиней", — добавила она.

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