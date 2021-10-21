Бывшая мормонка объяснила, как не "грешить" во время добрачного секса

В Сети стало вирусным видео, на котором бывшая адептка Церкви Иисуса Христа Святых последних дней объясняет, что такое "сокинг" и почему у мормонов такое проникновение в женщину не считается грехом.

Лекси Джордж из Флориды, которая в 25 лет покинула веру мормонов, записала на TikTok видео, в котором рассказывает, как не "грешить", занимаясь добрачным сексом. По ее словам, для этого они могут выбрать "сокинг" — когда человек проникает сексуально в женщину, но не осуществляет движений.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Опубликованное в соцсети видео просмотрели уже более 11 миллионов раз. "Идея, которая стоит за этим, заключается в том, что если "это" просто находится внутри, но нет движения вперед-назад, то это не грех", — утверждает Лекси.

По ее словам, некоторые пары просят надежного друга для большего эффекта покачать кровать, на которой лежит пара. "Если движение происходит внешними силами, но вы этого не делаете сами, то это — не добрачный секс", — объясняет она.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней учит "закону целомудрия", который строго запрещает секс вне гетеросексуальным браком, называя его худшим грехом "рядом с убийством". Многие мормоны чувствуют необычайную вину даже за то, что просто имеют сексуальные мысли или желания, не говоря уже о том, чтобы иметь половые отношения.

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По словам Лекси, "сокинг" появился как способ обойти эти религиозные учения. Она объяснила, что он особенно популярен в университете Бригама Янга, возглавляемого мормонами, в штате Юта среди молодых неженатых людей.

В комментариях много мормонов называют слова Лекси Джордж выдумкой, но есть и те, кто их подтверждает. Ведущая подкаста Mormon Stories Кара Баррелл, которая тоже была мормонкою, сказала, что считала, что "сокинг — это шутка", но "оказалось, что это не так".

Напомним, ранее в Кременчуге Полтавской области заметили пару, которая занималась сексом прямо на улице.

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