Бывшая мужчины случайно выбросила его биткоин-накопитель с миллионами в мусор

Он до сих пор не может поверить в произошедшее.

Британец пожаловался, как его бывшая девушка случайно выбросила его биткоин-накопитель в мусор.

Об этом пишет Daily Mail.

Джеймс Хауеллс потерял свой жесткий диск с биткоинами стоимостью 225 миллионов фунтов стерлингов. Он получил ошеломляющие 8000 биткоинов, хранившихся на жестком диске. Но его случайно выбросила его бывшая во время уборки более десяти лет назад, поскольку он хранился в мусорном пакете, и она не знала, что он там был.

А с недавним ростом стоимости биткоина, партия биткоинов Хауеллса фактически стоит 450 миллионов фунтов стерлингов на активном рынке.

Сейчас считается, что жесткий диск, по размеру не превышающий iPhone 2013 года, находится в центре утилизации отходов в Ньюпорте, Южный Уельс.

Но даже при условии вознаграждения в 10 миллионов фунтов стерлингов тому, кто его найдет, один из работников свалки сказал, что шансы найти потерянную технику равны нулю.

"Здесь круглосуточная охрана – каждый, кто здесь работает, знает о том, что должно быть похоронено на свалке под холмами. Но другая проблема заключается в том, где они начнут искать? Два небольших холма занимают несколько акров, они никогда его не найдут. Владелец много раз посещал участок – если он и есть, то под одним из двух холмов вдали. Он непоколебим, но никто не может знать наверняка, есть ли он здесь, потому что часть мусора, который привозят, отправляют на сжигание".

Работник объяснил, что даже если бы местные власти дали Джеймсу разрешение, это было бы все равно, что искать иглу в стоге сена.

Он добавил: "Если только у компьютерной техники нет какого-либо устройства самонаведения, это просто невозможно. Парень должен просто забыть об этом и двигаться дальше".

Читайте главные новости дня:

Городской совет Ньюпорта, управляющий Центром переработки бытовых отходов в Южном Уельсе, уже отказал Джеймсу в разрешении на проведение масштабных раскопок на месте находки.

Впрочем, некоторые считают, что мужчине следует дать шанс. Один рабочий сказал: "Если у него есть идея, где он может быть, то ему следует разрешить искать его. В конце концов, это его собственность, если ее можно вернуть, то почему бы и нет?".

Напомним, лотерейный игрок сорвал восьмой по величине джекпот в истории. Счастливчик стал богаче на 1,12 миллиарда долларов.

Читайте также: