Бывшая стриптизерша продает свои обрезанные ногти на ногах: сколько она зарабатывает

Женщина заявила, что клиенты берут все, к чему она прикасалась.

Бывшая стриптизерша Ребекка Блу утверждает, что заработала состояние, продавая все, к чему прикасалась.

В частности, она продает обрезки ногтей на ногах, слюну, отшелушенную кожу и ушную серу, и говорит, что это "придает силы". Об этом пишет dailystar.co.uk.

Американка из Северной Каролины, у которой 351 100 подписчиков в TikTok, начала с продажи своей одежды, в том числе нижнего белья и носков.

Фото: instagram.com/slutrepreneur

Она похвасталась, что зарабатывает до 2000 долларов в месяц.

"Сначала это были трусики и носки, а потом перешли на слюну, обрезанные ногти на ногах. В конце концов это привело к мусору, ватным палочкам и другим странным предметам. Я бы сказала, что моя самая дорогая продажа была, когда я продала свою внутриматочную спираль за четырехзначную сумму".

Фото: instagram.com/slutrepreneur

Хотя ее заработок может колебаться, и она зарабатывает от 500 до 2000 долларов в месяц, Ребекка приписывает свой успех своему "широкому меню" товаров.

"Например, белье, носки, ногти на ногах, волосы на теле, слюна, биологические жидкости, ушная сера, ватные тампоны, мешки для мусора, ежедневные прокладки и даже использованные маски для лица. Самый удивительный предмет, о котором меня просили — это мусор и туалетные принадлежности, или пожеванная еда", — поделилась она.

Фото: instagram.com/slutrepreneur

Покупатели также могут потратить свои деньги на воду для ванной модели, туалетные скребки, тапочки и салфетки для макияжа по цене от 20 до 250 долларов.

Большинство членов семьи и друзей Ребекки не интересуются подробностями ее работы, в то время как фолловеры вдохновились на открытие собственного бизнеса.

Напомним, женщина начала зарабатывать, продавая свои "газы". Она продает их за 20 долларов за банку.

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