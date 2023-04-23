Бывшая учительница из католической школы бросила работу ради секса, потому что "так хочет Бог"

Бывшая педагог утверждает, что "Бог не хочет, чтобы люди страдали", а все ограничения сексуальности придумало общество.

В США 36-летняя Кортни Тиллия рассказала, что "по зову Бога" она бросила работу учительницы в католической школе и пошла работать в секс-индустрию.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщина рассказала, что она росла в очень религиозной семье и постоянно посещала храм. Впоследствии она начала преподавать в католической школе. Однако Кортни утверждает, что она никогда не была счастлива из-за ограничений. Поэтому она при поддержке своего мужа покинула преподавательскую работу и ушла в порно-индустрию. Теперь девушка снимается в роликах для взрослых.

36-летняя Кортни Тиллия бросила работу в католической школе, чтобы стать порно-звездой. / Фото: The Daily Star

Кортни утверждает, что заняться новой карьерой ее якобы стимулировал сам Бог, поскольку только после смены профессии она почувствовала себя счастливой.

Женщина считает, что разные ограничения придумало общество, тогда как Бог хочет, чтобы люди себя комфортно чувствовали и радовались своей жизни.

"Боже послание было предельно ясным: я здесь, чтобы быть порно-звездой. Это мой способ служения. Я показываю другим, что удовольствие и наше сексуальное самовыражение – даже в порно и секс-бизнесе – не должны противоречить Богу или существовать отдельно от Бога. Они едины с Богом и святы. Я живу своей жизнью как пример полной открытости и безоговорочного самовыражения: не против Бога, а полностью с Богом", — пояснила она.

Порно-модель Кортни Тиллия считает, что все ограничения придумал не Бог, а общество. / Фото: dailystar.co.uk

Бывшая учительница утверждает, что она больше связана со своей верой, чем когда-либо – несмотря на то, что люди говорят о ее карьере.

"Теперь я отвергаю любое учение или институции, изображающие Бога как существо, которого нужно бояться или которое нужно судить. Бог любящий, а не страшный. Он принимает, а не осуждает", — убеждает Кортни.

Напомним, в США после концерта 22-летнюю Эвелин Дэвис доставили в больницу, где она упала в 16-дневную запятую. Врачам пришлось ампутировать все четыре ее конечности. Причиной стало редкое респираторное заболевание из-за концертной машины тумана.

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