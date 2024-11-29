Бывшая звезда мотогонок шесть лет путешествует по миру босиком – фото

Аксель Понс, бывший участник чемпионата мира по мотогонкам Moto2, кардинально изменил свой образ жизни.
Сын легендарного испанца Сито Понса, двукратного победителя MotoGP, Аксель Понс, шесть лет путешествует по миру босиком.
Об этом пишет Oddity Central.
Он должен был многого достичь в начале своей карьеры мотогонщика. Ожидания были очень высокими, но и давление на его плечи тоже, и, несмотря на некоторые результаты в чемпионате мира Moto2 – 16-е место в сезоне 2016 стало вершиной его гоночной карьеры – он решил сделать перерыв в мотогонках и сосредоточиться на моде. Аксель немного поработал фотомоделью, а затем пропал, чтобы появиться в 2019 году и дать интервью испанской газете El Pais, в котором он сказал, что хочет притормозить и оставить свою прошлую жизнь позади. Но никто не ожидал таких перемен.
"В какой-то момент я начал спрашивать себя, какой смысл жить такой быстрой жизнью", — сказал Понс недавно интервьюеру, остановившему его на дороге. "Моя история очень длинная, но я могу сказать, что с тех пор, как я начал ходить три года назад, я решил сбросить с себя весь вес и просто взять рюкзак и ходить пешком".
Аксель Понс недавно появился в видео на YouTube, где он прогуливается по Пакистану. Он даже показал на камеру свои черные, затвердевшие стопы как доказательство.
Понс, проведший 10 сезонов в классе Moto2 с 2008 по 2017 год, начал свое путешествие в родной Испании, медленно двигаясь на восток и просто наслаждаясь красотой окружающего мира.
"Около 15 месяцев назад, когда я почувствовал, что готов, я решил начать идти на восток, навстречу солнцу. Это то, что я делал в течение последнего года, и это было прекрасно", — говорит Понс в старом видео, размещенном на YouTube-канале Wahaj Ali.B. "Я начал идти медленнее, медленнее, медленнее, и вот теперь я гуляю медленно-медленно, оценивая детали жизни. В этом нет ничего особенного, это произошло естественно. В какой-то момент ничего другого не имело смысла, кроме как уйти и сбросить с себя все то бремя, которое мы накапливали в течение жизни, и просто желать полного единения с Аллахом, или с Богом. Это наш способ практиковать – ходить".
Аксель ходит босиком по миру уже около шести лет, но его путешествие из Испании в Пакистан (6 500 км) началось 15 месяцев назад. Очевидно, он хотел продолжить путь в Индию, но не смог пересечь границу из-за проблем с визой. Сейчас он рассматривает возможность пешком дойти до Китая и оттуда попытаться пересечь границу с Индией.
Напомним, в Швеции ютубер-путешественник замерз насмерть в снежной буре. Он записал последнее послание к семье.
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