Бывшая звезда мотогонок шесть лет путешествует по миру босиком – фото

Сын легендарного испанца Сито Понса, двукратного победителя MotoGP, Аксель Понс, шесть лет путешествует по миру босиком.

Об этом пишет Oddity Central.

Он должен был многого достичь в начале своей карьеры мотогонщика. Ожидания были очень высокими, но и давление на его плечи тоже, и, несмотря на некоторые результаты в чемпионате мира Moto2 – 16-е место в сезоне 2016 стало вершиной его гоночной карьеры – он решил сделать перерыв в мотогонках и сосредоточиться на моде. Аксель немного поработал фотомоделью, а затем пропал, чтобы появиться в 2019 году и дать интервью испанской газете El Pais, в котором он сказал, что хочет притормозить и оставить свою прошлую жизнь позади. Но никто не ожидал таких перемен.

"В какой-то момент я начал спрашивать себя, какой смысл жить такой быстрой жизнью", — сказал Понс недавно интервьюеру, остановившему его на дороге. "Моя история очень длинная, но я могу сказать, что с тех пор, как я начал ходить три года назад, я решил сбросить с себя весь вес и просто взять рюкзак и ходить пешком".

Аксель Понс во время карьеры мотогонщика / Фото: Getty Images

Аксель Понс недавно появился в видео на YouTube, где он прогуливается по Пакистану. Он даже показал на камеру свои черные, затвердевшие стопы как доказательство.

Понс, проведший 10 сезонов в классе Moto2 с 2008 по 2017 год, начал свое путешествие в родной Испании, медленно двигаясь на восток и просто наслаждаясь красотой окружающего мира.

"Около 15 месяцев назад, когда я почувствовал, что готов, я решил начать идти на восток, навстречу солнцу. Это то, что я делал в течение последнего года, и это было прекрасно", — говорит Понс в старом видео, размещенном на YouTube-канале Wahaj Ali.B. "Я начал идти медленнее, медленнее, медленнее, и вот теперь я гуляю медленно-медленно, оценивая детали жизни. В этом нет ничего особенного, это произошло естественно. В какой-то момент ничего другого не имело смысла, кроме как уйти и сбросить с себя все то бремя, которое мы накапливали в течение жизни, и просто желать полного единения с Аллахом, или с Богом. Это наш способ практиковать – ходить".

Аксель Понс сейчас / Фото: скриншот с видео

Аксель ходит босиком по миру уже около шести лет, но его путешествие из Испании в Пакистан (6 500 км) началось 15 месяцев назад. Очевидно, он хотел продолжить путь в Индию, но не смог пересечь границу из-за проблем с визой. Сейчас он рассматривает возможность пешком дойти до Китая и оттуда попытаться пересечь границу с Индией.

Напомним, в Швеции ютубер-путешественник замерз насмерть в снежной буре. Он записал последнее послание к семье.

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