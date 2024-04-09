Бывший атомщик Ровенской АЭС неожиданно разбогател на 250 000 гривен

Часть денег он передаст в помощь ВСУ.

Бывший атомщик Ровенской АЭС выиграл в государственную лотерею 250 000 гривен.

Об этом сообщает msl.ua.

Пенсионер по имени Анатолий купил билет за 35 гривен в городе Вараш Ровенской области.

Интересно, что по условиям акции "Весна в сердце, деньги в руках" этот приз разыгрывался среди всех невыигрышных в течение месяца акционных билетов, поэтому билет Анатолия получил так называемый "второй шанс".

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Мужчина вспомнил, что, узнав о выигрыше, он пережил невероятные эмоции, которые невозможно описать словами.

Пенсионер также поделился своими планами на выигрыш. Так, часть средств он планирует передать местным волонтерам, которые плетут сетки для ВСУ и местной церкви, представители которой возят помощь военным. По поводу остальной части выигрыша он еще не определился.

Напомним, военнослужащая из Волыни доверилась гороскопу и разбогатела на 500 000 гривен. Она сыграла в мгновенную лотерею.

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