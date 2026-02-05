Отели в Вароше. Фото: Wikiolo/CC BY-SA 3.0

В варошском районе Фамагусты, который в 1960-70-х годах был излюбленным местом отдыха богатых и знаменитых, сегодня царит тишина и полный упадок. Когда-то курорт называли «Французской Ривьерой Кипра», но после турецкого вторжения 1974 года территория была закрыта.

Резкий упадок наступил в 1974 г. После государственного переворота, поддержанного Грецией, Турция начала военное вторжение на Кипр. Фамагуста стала эпицентром боевых действий, а греческо-кипрское население Вароши было вынуждено бежать, покидая дома.

Набережные, где когда-то отдыхали Бриджит Бардо, Ричард Бертон и Элизабет Тейлор, опустели. Рестораны и отели, принимавшие мировую элиту, теперь стоят в руинах. Район окружен колючей проволокой, а часть территории до сих пор находится под контролем военных.

В течение более чем четырех десятилетий район оставался полностью закрытым. Предупредительные таблички запрещали любой доступ или фотографирование. Только после открытия пунктов пересечения границы в 2003 году отдельные бывшие жители смогли увидеть свои кварталы — фактически застывшие в 1974-м: манекены в заброшенных магазинах, ржавые авто в автосалонах, разрушенные коридоры отелей.

Сегодня природа полностью овладела частью побережья. На пляжах, где когда-то стояли ряды шезлонгов, гнездятся морские черепахи, а растительность ползет по фасадам заброшенных гостиничных комплексов.

Несмотря на частичное открытие отдельных зон в последние годы, будущее Вароши остается неопределенным. Резолюции ООН предусматривают, что вернуться в район могут только его коренные жители, поэтому окончательная судьба территории зависит от потенциального мирного соглашения на разделенном острове.

