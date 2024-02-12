Бывший пилот в 102 года поднял в небо истребитель: "Я заржавел" (фото)

Бывший командир эскадрильи Королевских ВВС впервые поднялся в воздух на истребителе Spitfire в возрасте 102 лет.

Об этом пишет BBC.

Британец Джек Хэммингс был одним из пионеров Mission Aviation Fellowship (MAF) – крупнейшей в мире гуманитарной авиакомпании.

Его двадцатиминутный полет из лондонского Биггин-Хилл был направлен на повышение осведомленности и сбор средств для благотворительной организации, соучредителем которой он был 80 лет назад.

Хэммингс сказал, что полет был "совершенно замечательным", но "очень ухабистым": "Управление оказалось немного тяжелее, чем я ожидал. Это было быстрее, чем я летал в годы службы в ВВС. Честно говоря, я чувствовал себя немного ржавым — и это неудивительно, потому что я заржавел. Вы забываете, сколько мер предосторожности нужно принять".

Джек Хэммингс за штурвалом истребителя / Фото: Getty Images

В 1948 году Джек Хэммингс пилотировал деревянный самолет Miles Gemini из Кройдона в Найроби, приступив к первой британской воздушной съемке для оценки гуманитарных потребностей в Центральной Африке.

10-месячная миссия помогла запустить MAF, который сейчас работает более чем в 25 странах с низкими доходами и имеет парк из 120 легких самолетов.

Задача Хэммингса была направлена на повышение осведомленности и сбор средств для MAF.

Джек Хэммингс / Фото: Getty Images

Он сказал, что еще не думал, как будет праздновать свое достижение, но добавил: "Смею предположить, что что-то вроде напитка может пригодиться".

Напомним, 90-летние близняшки впервые воссоединились после 81 года разлуки. Они нашли друг друга благодаря ДНК-тесту.

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