Бывший полицейский из Великобритании зарабатывает 3000 фунтов на заброшенных домах

Первый "заработок" — ваучер на 20 фунтов стерлингов (1068 гривен) — он получил после предоставления данных о запущенном доме. Позже, когда компания приобрела этот дом, Рой получил 1% стоимости сделки, что составило 2 350 фунтов (125 тысяч гривен).

Бывший милиционер из Дербишира, Великобритания, Рой Фолкс нашел способ зарабатывать на своей наблюдательности. Теперь он обнаруживает заброшенные дома и получает за это финансовое вознаграждение, которое уже превысило 3000 фунтов стерлингов (более 160 тысяч гривен).

Об этом сообщает Sky News.

Как все началось

Однажды Рой обратил внимание на дом в своем районе, который резвился несколько лет после смерти его владельцев. Он сообщил об этом местному совету, но никакого ответа не получил. Впоследствии он узнал компанию YouSpotProperty, которая заинтересована в информации о пустых домах.

"Я заметил, что дом оставался пустым более двух лет после смерти летней пары", — рассказал Рой.

Первый "заработок" — ваучер на 20 фунтов стерлингов (1068 гривен) — он получил после предоставления данных о запущенном доме. Позже, когда компания приобрела этот дом, Рой получил 1% стоимости сделки, что составило 2 350 фунтов (125 тысяч гривен).

С этого времени он идентифицировал еще 25 подобных объектов, заработав ваучерами 500 фунтов (26 700 гривен). Для поиска заброшенных домов он использует свои профессиональные навыки, обращая внимание на такие детали, как заросшие сады или давно не выносившие мусорные баки.

Другие примеры успеха

Рой не единственный, кто зарабатывает на заброшенных домах. Айеша из Сметвика, мать троих детей, также воспользовалась услугами YouSpotProperty. Ее соседний заброшенный дом долгое время оставался проблемой, несмотря на обращения в местные органы власти.

В 2022 году Айеша сообщила об этом объекте компании, и после его приобретения она получила вознаграждение в 700 фунтов (37 тысяч гривен). Вырученные средства она потратила на организацию вечеринки по случаю своего 30-летия.

Разрешение жилищного кризиса

Проблема пустых домов в Великобритании масштабна. По данным организации Empty Homes Network, в стране резвится недвижимость общей стоимостью более 465 миллиардов фунтов стерлингов. Это каждый 16 объект жилой недвижимости.

Компании, такие как YouSpotProperty, работают над тем, чтобы вернуть эти дома в обращение. Основатель компании Бен Редстоун отмечает, что помощь общественности имеет решающее значение для достижения этой цели.

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"Бесхозные здания могут быть опасными и разрушаться, создавая проблемы для соседей", — отмечает он. Ежемесячно его компания выплачивает вознаграждения за найденные дома, в среднем семь 1%-ных гонораров.

Благодаря таким инициативам заброшенные здания не только возвращаются в эксплуатацию, но и устраняют социальные и эстетические проблемы, вызванные их упадком.