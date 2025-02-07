Бывший точно не забудет: зоопарк предлагает ко Дню влюбленных отправить эксу видео какающего слона

Для тех, кто находится в гармоничных отношениях, придумали милый вариант.

Пока счастливые пары думают, как удивить вторую половинку в День влюбленных, зоопарк Мемфиса в штате Теннесси, США, предложил "небанальный" подарок.

Так, зоопарк объявил о своей акции Dating or Dumping, позволяющей подписчикам обменять пожертвование в размере 10 долларов на креативное видео.

Среди вариантов – "волшебное видео, где красная панда жует виноград" или "вонючее видео, где слон какает".

"Имеете заслуживающих зловонный сюрприз бывшую/бывшего? На этот День Святого Валентина пусть говорит слон. А может, вы уже нашли свою половинку и хотите прислать ей что-то милое? Наши красные панды помогут вам", — говорится на сайте зоопарка.

В социальных сетях зоопарк отметил, что видео со слоновыми фекалиями могут быть полезны не только для бывших.

"Возможно, это ваш назойливый сосед, властная теща, ваш бывший или коллега, который все еще снится вам в ужасах. В этот День влюбленных позвольте слону говорить и называть вещи своими именами", — говорится в сообщении. "В конце кампании мы объявим самые популярные имена поклонников и кидал — так что делайте свой ход".

Приобрести валентинки можно до 12 февраля.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно подарить любимому мужчине или парню в День влюбленных.

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