"Царь, я люблю тебя": в Нью-Йорке женщина залезла к льву в вольер и призналась ему в любви (видео)

К встрече с хищником женщина изрядно подготовилась: надела красное платье с леопардовым принтом, взяла букет роз и деньги.

В Нью-Йорке женщина залезла в вольер к льву и призналась ему в любви. Произошло это в зоопарке Бронкса, пишет NBC News.

К хищному зверю женщина в красном платье пришла не с пустыми руками, у нее был букет роз и деньги.

Попав в вольер, она прокричала к льву: "Царь, я люблю тебя, я вернулась за тобой" и подбросила деньги в воздух. Все это продолжалось несколько минут, а когда работники зоопарка бросились к месту происшествия, посетительница исчезла.

Как выяснилось, за последние два года эта женщина уже второй раз проявляла свою пылкую привязанность к львам. В 2019 году она также заходила к ним в вольер, махала животным руками и разговаривала с ними.

Представители зоопарка намерены установить личность посетительницы и привлечь ее к ответственности за совершенные проделки.

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