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Целитель "инопланетной церкви" продает энергетические шпильки за $10 000 (фото)

Целитель "инопланетной церкви" продает энергетические шпильки за $10 000 (фото)

Целитель "инопланетной церкви" продает энергетические шпильки за $10 000 (фото)

Инопланетная церковь / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa

Утверждается, что шпильки служат резервуаром для энергии.

Инопланетная церковь прославилась после того, как один из ее "целителей" начал продавать "энергетические шпильки" по цене до 10 000 долларов за штуку. Подобная мегацеркови с охраной, где поклоняются наркотикам, здесь чествуют пришельцев.

Об этом пишет Need To Know.

Продавец и самопровозглашенный "целитель" по имени Джей Вон опубликовал видео в TikTok, объясняя, что амулеты, цена которых варьируется от $3,33 до ошеломляющих $10 000, обладают мощными способностями.

Он говорит, что эти способности содержат поддержание здоровой иммунной системы, улучшение качества воздуха и, наконец, обеспечение "бесконечной энергии стволовых клеток".

Джей утверждает, что дорогостоящая энергетическая шпилька – это "инструмент для жизни" и даже "потенциальная бизнес-возможность" для покупателя.

Джей Вон / Фото: Jam Press/@thejesspalmadessa / ©
Джей Вон / Фото: Jam Press/@thejesspalmadessa

Он настаивает на том, что значок со стволовыми клетками стоит миллионы, и "вы можете без особого труда брать с людей деньги за сеансы со стволовыми клетками в вашем лечебном пространстве".

"Неонатальные стволовые клетки, получаемые из таких источников, как пуповинная кровь, ткань пуповины и плацента, обладают значительным потенциалом для широкого спектра терапевтических преимуществ", — написал он в описании товара.

Инопланетная церковь / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa / ©
Инопланетная церковь / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa

Утверждается, что благодаря использованию "разных методов кодирования" шпильки служат резервуаром для энергии.

"Я также провожу еженедельные оздоровительные мероприятия на основе пожертвований. Я являюсь отдельным от церкви лицом, и мои взгляды и убеждения не обязательно отражают взгляды и убеждения церкви", — сказал Джей в интервью.

Со своей стороны, инопланетная церковь заявила: "Мы, как инопланетная церковь, официально продаем только воду, искусство и разнообразные сувениры – мы не продаем энергию. Церковь также является механизмом и платформой для многих позитивных художников, исполнителей и творческих людей, чтобы выразить себя, и любой художник или человек, творческий и позитивный, может продавать товары в нашей церкви. Джей Вон является художником и исполнителем в нашей церкви, и он самостоятельно продает энергетические шпильки".

Инопланетная церковь / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa / ©
Инопланетная церковь / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa

В самой церкви есть алтарь для поклонения пришельцам, большая зона для еды, а также инопланетянин в религиозном наряде в человеческий рост.

Напомним, священник повторил "нацистский" салют Маска. Келвин Робинсон объяснил, что это была попытка посмеяться над либералами.

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