Целитель "инопланетной церкви" продает энергетические шпильки за $10 000 (фото)

Инопланетная церковь прославилась после того, как один из ее "целителей" начал продавать "энергетические шпильки" по цене до 10 000 долларов за штуку. Подобная мегацеркови с охраной, где поклоняются наркотикам, здесь чествуют пришельцев.

Продавец и самопровозглашенный "целитель" по имени Джей Вон опубликовал видео в TikTok, объясняя, что амулеты, цена которых варьируется от $3,33 до ошеломляющих $10 000, обладают мощными способностями.

Он говорит, что эти способности содержат поддержание здоровой иммунной системы, улучшение качества воздуха и, наконец, обеспечение "бесконечной энергии стволовых клеток".

Джей утверждает, что дорогостоящая энергетическая шпилька – это "инструмент для жизни" и даже "потенциальная бизнес-возможность" для покупателя.

Джей Вон / Фото: Jam Press/@thejesspalmadessa

Он настаивает на том, что значок со стволовыми клетками стоит миллионы, и "вы можете без особого труда брать с людей деньги за сеансы со стволовыми клетками в вашем лечебном пространстве".

"Неонатальные стволовые клетки, получаемые из таких источников, как пуповинная кровь, ткань пуповины и плацента, обладают значительным потенциалом для широкого спектра терапевтических преимуществ", — написал он в описании товара.

Инопланетная церковь / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa

Утверждается, что благодаря использованию "разных методов кодирования" шпильки служат резервуаром для энергии.

"Я также провожу еженедельные оздоровительные мероприятия на основе пожертвований. Я являюсь отдельным от церкви лицом, и мои взгляды и убеждения не обязательно отражают взгляды и убеждения церкви", — сказал Джей в интервью.

Со своей стороны, инопланетная церковь заявила: "Мы, как инопланетная церковь, официально продаем только воду, искусство и разнообразные сувениры – мы не продаем энергию. Церковь также является механизмом и платформой для многих позитивных художников, исполнителей и творческих людей, чтобы выразить себя, и любой художник или человек, творческий и позитивный, может продавать товары в нашей церкви. Джей Вон является художником и исполнителем в нашей церкви, и он самостоятельно продает энергетические шпильки".

Инопланетная церковь / Фото:Jam Press/@thejesspalmadessa

В самой церкви есть алтарь для поклонения пришельцам, большая зона для еды, а также инопланетянин в религиозном наряде в человеческий рост.

