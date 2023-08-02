Ценная находка: в Перу обнаружили окаменевшие останки кита, что может быть самым тяжелым животным

Ученые-палеонтологи обнаружили останки давно вымершего огромного кита в скале в пустыне Ика на юге Перу. Предполагается, что масса тела животного может достигать сотен тонн.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как рассказал палеонтолог из Пизанского университета Альберто Колларет, находка стала абсолютно уникальной, ему не приходилось видеть такое раньше. "Это самый тяжелый скелет среди млекопитающих, возможно, самый тяжелый позвоночник из когда-либо существовавших", — сказал он.

До недавнего времени синий кит считался рекордсменом по размеру тела. Гигантский скелет синего кита, расположенный в лондонском Музее естественной истории, имеет длину более 25 метров и весит 4,5 тонны.

Но новый вид, который называется Perucetus colossus, может быть больше и тяжелее синего кита. Несмотря на то, что его длина составляла всего 20 метров, скелет был бы в два-три раза тяжелее скелета 25-метрового синего кита из-за более плотных костей. По оценкам исследователей, масса его тела должна составлять от 85 до 340 тонн.

Отмечается, что находка дала немаловажную информацию о гигантизме ранних китообразных животных, в том числе дельфинов, китов и морских свиней. Хотя обычно синие киты и их предки встречаются в открытом море, обнаруженное животное эволюционировало на мелководье в прибрежных водах.

Ранее астрономы впервые обнаружили две планеты, вращающиеся вокруг звезды по одной орбите. Они наблюдали этот процесс в новорожденной планетной системе в 370 световых годах от нас.

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