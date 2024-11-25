Часть иллюминатора самолета отпала во время жесткой посадки: "Это впервые" (фото)

Пассажир испытал шок, когда часть иллюминатора самолета оторвалась и упала ему под ноги во время особо страшной посадки.

Об этом пишет Daily Star.

Пассажир авиакомпании Delta Airlines наблюдал, как во время скалистого спуска рама вокруг иллюминатора на его сиденье отвалилась и упала ему под ноги. После того, как он поделился подробностями на Reddit, этот ужасный инцидент вскоре заставил людей заговорить и поделиться схожим опытом и язвительными замечаниями.

Пользователь DrMarcA написал в четверг, 21 ноября: "Помогите, не часто во время моих полетов ломается что-то, кроме wifi, но это впервые. Отвалился, когда мы приземлились".

На фотографии упомянутой оконной рамы заметна видимая щель и сломанная пломба на окне. На полу изображена белая окантовка.

Часть иллюминатора самолета отпала во время посадки / Фото: DrMarcA/Reddit

Многие люди оставили комментарии об этом опыте, в то время как другие говорили, что это было бы очень страшно, как сказал один из них: "Я был бы очень травмирован этим". Другой пошутил: "Надо было одеть это как бусы, когда выходили из самолета".

Другой пассажир рассказал похожую историю: "Мой 3-летний внук вытащил этот кусок из окна во время недавнего полета на месте 1D. Он смотрел в окно посреди полета, схватил его своими маленькими ручонками и оторвал. Мы были напуганы. Подошел стюард и сказал: "У меня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость – мы не разобьемся, а плохая – мама и папа должны Дельте 40 000 долларов".

Другие поспешили указать, что это была лишь косметическая часть, хотя и отметили, что это не сделает ее менее страшной в этот момент.

После инцидента пресс-секретарь авиакомпании Delta Airlines сообщил: "Наши команды по обслуживанию салонов самолетов серьезно относятся к этим сообщениям и будут принимать соответствующие меры".

Напомним, недавно пилот назвал мрачную причину, почему иллюминаторы самолетов круглые. Этот дизайн был разработан в 50-е годы.

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