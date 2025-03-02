Частный аппарат Blue Ghost успешно приземлился на Луне: какие задачи выполнит

Благодаря точному управлению аппарат совершил вертикальную и стабильную посадку, что сделало Firefly первой частной компанией, успешно высадившей корабль на Луну без аварий.

Космический аппарат Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, успешно совершил посадку на Луну. Он доставил на поверхность спутника оборудование для NASA, в том числе бурь, вакуумную систему и другие научные инструменты. Основная миссия – проведение десяти научных экспериментов, которые помогут в дальнейшем освоении Луны и развитии коммерческих инициатив в этой сфере.

Об этом сообщает Бабель.

Посадочный модуль автоматически спустился с лунной орбиты, приземлившись на склоны вулканического купола в ударном бассейне на северо-востоке Луны. Благодаря точному управлению аппарат совершил вертикальную и стабильную посадку, что сделало Firefly первой частной компанией, успешно высадившей корабль на Луну без аварий.

Вскоре после посадки Blue Ghost передал на Землю первые снимки с поверхности спутника.

Запуск модуля произошел в январе 2025 года из штата Флорида (США). NASA заключило контракт с Firefly Aerospace, оплатив 101 миллион долларов за доставку оборудования и еще 44 миллиона за дополнительные научные инструменты на борту.

Эта миссия третья в рамках программы NASA по коммерческим перевозкам грузов на Луну. Ее цель – привлечение частных компаний к освоению космоса и созданию предпосылок для будущих миссий астронавтов.

Аппарат Blue Ghost выполнит десять исследовательских задач, среди которых :

Изучение лунной пыли (реголита) и их особенностей

Анализ радиационного фона на поверхности Луны

Исследование взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли

Испытание лазерного рефлектора, позволяющего уточнить расстояние между Землей и Луной

Успешное выполнение этой миссии поможет проложить путь к коммерческому освоению спутника и станет еще одним важным этапом исследования космоса.