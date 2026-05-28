Частный детектив назвала "хитрый" трюк с iPhone, который может выдать измену

Частный детектив Кэсси Крофтс рассказала о простом способе проверить, с кем человек недавно переписывался на iPhone. По ее словам, этот трюк может помочь выявить возможное предательство партнера.

Об этом пишет Daily Mail.

Крофтс, возглавляющая лицензированное детективное агентство Venus Investigations в Австралии, специализируется на делах о неверности. Она пояснила, что для проверки нужно открыть новое сообщение на iPhone и в поле Кому поставить точку. После этого телефон может показать номера, из которых недавно получал сообщение.

В то же время детектив подчеркнула: делать это можно только с разрешения владельца телефона.

"Мы не одобряем излом телефонов", - подчеркнула Крофтс.

После публикации видео многие пользователи заявили, что способ сработал. Некоторые отметили, что отдельные контакты могут отображаться даже после удаления части сообщений.

Ранее Крофтс также говорила, что выявить неверность иногда помогает история голосовых команд на устройствах Alexa. Через приложение можно просмотреть и прослушать записи за конкретные даты, если пользователь имеет доступ к ним.

Ранее мы писали, что даже полностью разряженный iPhone можно найти благодаря функции Find My. Но для этого важно заранее включить несколько настроек.

