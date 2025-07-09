- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1142
- Время на прочтение
- 2 мин
Частота дефекации влияет на здоровье: исследование выявило опасные крайности
Частота походов в туалет оказалась критическим индикатором здоровья. Ученые советуют обращать внимание на этот показатель.
Частота походов в туалет может стать важным индикатором общего состояния здоровья.
Об этом пишет Science Alert.
Согласно выводам ученых из Института системной биологии (ISB), наиболее здоровыми оказались те участники, которые сообщили о дефекации 1-2 раза в день. Именно эта частота стала так называемой «зоной Златовласки» — идеальным показателем.
В исследовании учитывали не только привычки, но и анализ крови, кала, микробиоты и даже генетику. У людей с запорами (1-2 раза в неделю) и диареей (4+ раз в день) были зафиксированы серьезные отклонения: от печеночных биомаркеров до опасных токсинов в крови.
Особое внимание привлек метаболит индоксилсульфат, связанный с поражением почек. Его концентрация возрастала у участников с аномальной дефекацией. В то же время у тех, кто имел здоровую частоту, обнаружили повышенный уровень переваривающих клетчатку бактерий, а также лучшее общее самочувствие.
Специалисты отмечают: частота дефекации — не только гигиеническая привычка, но мощный индикатор состояния вашего тела. Если вы регулярно сталкиваетесь с нарушением этого ритма, это может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.
Напомним, использование смартфона в туалете — это практика, которая стала настолько привычной, что большинство людей даже не осознают ее потенциальную угрозу.
Согласно результатам исследования, проведенного командой из Медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне под руководством гастроэнтерологини Триши Сатьи Пасричи, у людей, регулярно пользующихся телефоном в туалете, на 46% чаще диагностируют признаки геморроя.